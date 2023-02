Σεισμός στη Συρία: Το μωρό που γεννήθηκε στα συντρίμμια έχασε την οικογένειά του (εικόνες)

Κόσμος

Συγκίνηση σε όλο τον κόσμο έχει προκαλέσει το μωρό που βγήκε από τα συντρίμμια με τον ομφάλιο λώρο. Η ιστορία της οικογένειάς του.

Η εικόνα του μωρού που γεννήθηκε κάτω από συντρίμμια πολυκατοικίας στη Συρία κάνει το γύρο του διαδικτύου και του κόσμου, γεμίζοντας ελπίδα για τη ζωή και θρήνο για τον θάνατο που για ακόμα μία φορά «σκεπάζει» και απειλεί τη διαλυμένη από τον πόλεμο χώρα.

Η μητέρα του βρέφους γέννησε ενώ ήταν θαμμένη στα συντρίμμια και οι γείτονες άκουσαν το κλάμα του μωρού. Ήταν το μόνο μέλος της οικογένειας που επέζησε των ισχυρών σεισμών, που διέλυσε το κτήριο της μικρής πόλης Τζίντερις.

Το κοριτσάκι εντοπίστηκε τη Δευτέρα, πάνω από δέκα ώρες μετά το σεισμό και την έβγαλαν έξω από τα συντρίμμια διασώστες. Μία γειτόνισσα έκοψε τον ομφάλιο λώρο που το ένωνε με τη νεκρή μητέρα του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου τοποθετήθηκε σε θερμοκοιτίδα.

Η θερμοκρασία του ήταν στους 35 βαθμούς και έχει μελανιές και γρατσουνιές στο σώμα του, όμως είναι σε σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με τον γιατρό, η μητέρα του πρέπει να είχε τις αισθήσεις της όταν γέννησε και πέθανε αμέσως μετά. Εκτιμάται ότι, το μωρό είχε γεννηθεί πολλές ώρες προτού διασωθεί, αλλά όχι πριν από το σεισμό.

«Αν το μωρό είχε μείνει για ακόμα μία ώρα στο κρύο, θα είχε πεθάνει», δήλωσε ο γιατρός του στο Associated Press.

Η μητέρα της, ο πατέρας της και τα τέσσερα αδέρφια της, προσπάθησαν να φύγουν, όταν ξεκίνησε ο σεισμός, όμως δεν πρόλαβαν. Τα πτώματά τους βρέθηκαν κοντά στην έξοδο του κτηρίου. Το μωρό ήταν μπροστά στα πόδια της μητέρας του και το έβγαλαν κάτω από συντρίμμια και σκόνη.

Η μόνη ανησυχία που υπάρχει είναι αν έχει πάθε βλάβη η σπονδυλική του στήλη, όμως προς το παρόν, κουνάει τα χέρια και τα πόδια του κανονικά.

Η οικογένεια ήταν από άλλη περιοχή της Συρίας, η οποία κατελήφθη από το Ισλαμικό Κράτος το 2014, οπότε και εγκατέλειψαν το χωριό τους, Κσαμ. Το 2018 μετακόμισαν στην Τζίντερις, που είναι από τον έλεγχο των ανταρτών.

Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ετάφησαν την Τρίτη, σε νεκροταφείο της περιοχής.

