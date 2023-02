Αθλητικά

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ξαφνικά 21χρονος μπασκετμπολίστας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στον χώρο του μπάσκετ για τον ξαφνικό χαμό του νεαρού αθλητή. Ποια είναι η αιτία θανάτου.

Τη ζωή του σε ηλικία 21 ετών έχασε ο καλαθοσφαιριστής του ΑΣ Ιπποτών Χαριλάου -σύλλογος που συμμετέχει στην τρίτη κατηγορία του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης (ΕΚΑΣΘ)- Βασίλης Χριστοδούλου.

Ο εκπλιπών φέρεται πως άφησε την τελευταία του πνοή, στο σπίτι του, από καρδιακή ανακοπή.

«Μετά τον ξαφνικό χαμό του Βασίλη Χριστοδούλου, όλα περνάνε σε δεύτερη μοίρα... », τονίζεται σε ανάρτηση του ΑΣ Ιπποτών, σε προφίλ που διατηρεί η ομάδα στο διαδίκτυο.

Φωτογραφία: facebook/ Α.Σ. Ιππότες Χαριλάου

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία - ΕΜΑΚ: Νέα διάσωση κοριτσιού από τα ερείπια (εικόνες)

Θάνατος 13χρονης στην Ηλεία: Τι έδειξε η νεκροψία

Χανιά: Ανατροπή για την 17χρονη λεχώνα μετά από 52 μέρες!