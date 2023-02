Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη: κατάληψη στο Βασιλικό Θέατρο (εικόνες)

Λόγω της κατάληψης ματαιώθηκε η θεατρική παράσταση του Γιώργου Καπουτζίδη.

Σε κατάληψη του Βασιλικού Θεάτρου στη Θεσσαλονίκη, κτίριο του Κρατικού Θεάτρου της Β. Ελλάδας, προχώρησαν σπουδαστές Δραματικών Σχολών στην πόλη, στο πλαίσιο των δράσεων και κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν για την απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος 85/2022.

Η κατάληψη του Βασιλικού Θεάτρου έγινε στις 18:00, μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης «Όποιος θέλει να χωρίσει ας σηκώσει το χέρι του» του Γιώργου Καπουτζίδη, η οποία και ματαιώθηκε.

«Οι κρατικές σχολές της χώρας τελούν υπό κατάληψη, οι ιδιωτικές σχολές καταφεύγουν στο συμβούλιο της επικρατείας, οι καθηγητές της δραματικής σχολής του Εθνικού θεάτρου δηλώνουν ότι αν δεν παρθεί απόφαση μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου θα παραιτηθούν, με κίνδυνο να χαθεί το ακαδημαϊκό έτος. Με ανακοίνωση του ΣΕΗ, πραγματοποιείται μαζική 48ωρη απεργία, με ακύρωση παραστάσεων και γυρισμάτων. Ο δρόμος της διεκδίκησης για τα σπουδαστικά και επαγγελματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών είναι ανοιχτός για πρώτη φορά», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συντονιστικού καλλιτεχνικών σχολών Θεσσαλονίκης.

«Πυρήνας» των αιτημάτων των καλλιτεχνών, παραμένει η ανωτατοποίηση των σπουδών τους και στο πλαίσιο αυτό σημειώνουν ότι δεν μπορούν να θεωρήσουν ικανοποιητική τη λύση της σύστασης διϋπουργικής ομάδας, που θα προτείνει μετατροπές προς αναβάθμιση των σχολών μέχρι 31 Μαρτίου. «Οι ενδεχόμενες εκλογές μόλις μια βδομάδα μετά καταργούν οποιαδήποτε αξιοπιστία μιας τέτοιας πρότασης», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Προσθέτουν ότι «εμείς ως συντονιστικό, απαντάμε ότι η προσπάθεια φίμωσης της τέχνης δεν θα περάσει. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, σύσσωμοι με τις κατειλημμένες σχόλες του Εθνικού Θεάτρου, του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και πλέον και της ΚΣΟΤ. Δεν κινούμαστε και δεν μπορούμε να κινηθούμε με υποσχέσεις και αναθέσεις σε μελλοντικές κυβερνήσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους και ως κλιμάκωση του αγώνα μας ενάντια στην κρατική αδιαφορία και τη συνεχή υποβάθμιση του πολιτισμού, προχωράμε στην κατάληψη του Βασιλικού θεάτρου. Αλληλεγγύη στην κατάληψη του κτηρίου Τσίλλερ», τονίζεται. Σημειώνεται ότι οι άλλες σκηνές του ΚΘΒΕ (ΕΜΣ, Μονή Λαζαριστών) λειτουργούν κανονικά.

Πηγή εικόνων: grtimes.gr

