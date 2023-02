Πολιτισμός

Καλλιτέχνες: Πορεία και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Μαζική πορεία καλλιτεχνών στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο προεδρικό διάταγμα. Κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλονίκη.

48ωρη απεργία έχουν κηρύξει οι καλλιτέχνες, αντιδρώντας στην τροπολογία που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή και ταυτόχρονα ζητούν την κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος μέσα από το οποίο όπως καταγγελουν εξισωνονται τα πτυχεία των καλλιτεχνικών σχολών με απολυτήρια Λυκείου.

Δεκάδες θέατρα έμειναν χθες και θα μείνουν και σήμερα κλειστά, ενώ έχουν σταματήσει τα γυρίσματα σε ορισμένες τηλεοπτικές παραγωγές.

Αυτήν την ωρα μάλιστα πραγματοποιούν διαμαρτυρία μπροστά από τη Βουλή με την Τροχαία να έχει προχωρήσει στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας απο το ύψος της οδού Όθωνος.

Στη Θεσσαλονίκη είναι προγραμματισμένες δύο συγκεντώσεις.

Αρχικά, στις 12:00 το Συντονιστικό Καλλιτεχνικών Σχολών έχει απευθύνει κάλεσμα σε διαμαρτυρία στο άγαλμα Βενιζέλου αντιδρώντας στην υποβάθμιση των πτυχίων τους.

Το απόγευμα, στο ίδιο σημείο, εργατικά σωματεία της πόλης αναμένεται να ξεκινήσουν μηχανοκίνητη πορεία στις 18:00 για τα εργατικά ατυχήματα. Όπως ανακοινώνουν, «η πορεία θα κατευθυνθε, προς τα σημεία που σκοτώθηκαν συνάδελφοί μας, λόγω της εγκληματικής πολιτικής των κυβερνήσεων και για τα κέρδη των επιχειρήσεων».

