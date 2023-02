Life

“The 2Night Show” - Μπάκας: Ο Μπισμπίκης, η κόρη του και ο καβγάς (βίντεο)

Τι είπε ο δημοσιογράφος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το επεισόδιο που είχε με τον ηθοποιό, αλλά και τις εμπειρίες του από το “κυνηγητό” των καλλιτεχνών.

Ο Γρηγόρης Μπάκας βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον διαπληκτισμό του με τον Βασίλη Μπισμπίκη και πως είναι σήμερα η σχέση του με τον ηθοποιό.

Ο Γρηγόρης Μπάκας, που για λογαριασμό της εκπομπής «Το Πρωινό» έχει αποστολή να «ξετρυπώνει» ανθρώπους του θεάματος σε ιδιαίτερες στιγμές τους και έχει στήσει «καρτέρι» με την κάμερα του ΑΝΤ1 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μίλησε για τις ξεχωριστές στιγμές με πολλούς από όσους «παρακολουθεί» , αλλά και για μερικές δυσάρεστες στιγμές, κυρίως με ανθρώπους που δεν είχαν συνηθίσει την έκθεση στα ΜΜΕ.

Μια από αυτές τις στιγμές είναι ο διαπληκτισμός του με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος του ζήτησε «να εξαφανιστεί» από μπροστά του, όταν τον «πέτυχε» με την κάμερα του ΑΝΤ1 στο αεροδρόμιο.

Απαντώντας στις μομφές ότι εισβάλει απρόσκλητος στην ιδιωτική ζωή των άλλων, είπε «Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου και με σεβασμό... Θέλεις να μου μιλήσεις; Θα μου μιλήσεις. Δεν θέλεις; Θα ζητήσω από τον οπερατέρ να κλείσει την κάμερα. Δεν είναι σωστό να έχεις τέτοια αντίδραση από την στιγμή που είσαι μέσα στο σύστημα του lifestyle που ξέρεις κάτι; Σε κάνω, δεν σε κάνω, τα ίδια θα πάρω. Χάρη σου κάνω κι έρχομαι εκεί, δεν μου κάνεις χάρη».

Συνεχισε λέγοντας «Ένιωσα πολύ άσχημα με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Δεν ένιωσα άσχημα απέναντι σε εμένα, γιατί από την στιγμή που πας σε κάποιον χωρίς να τον έχεις ενημερώσει, να του πεις ότι σε καταγράφω κι ότι ξέρεις πως θα είμαι εκεί, όλα παίζουν. Ένιωσα άσχημα και δεν πρόκειται να το ξανακάνω, γιατί είχα το παιδί μου εκεί και δεν ήθελα να δει αυτήν την συμπεριφορά. Τον ξαναπέτυχα. Δεν σήκωσα κάμερα. Ανέβηκα πάνω στο πάρκινγκ για να του δείξω ότι, αν θέλω, θα τον κάνω, αλλά όπως τον σέβομαι, θέλω να με σέβεται. Το λήξαμε εκεί και έχουμε μια πολύ τίμια τηλεοπτική σχέση».

