Life

“The 2Night Show” με γυναικείο “άρωμα” την Τετάρτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο δυναμικές παρουσίες θα βρεθούν απόψε στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ιουλία Καλλιμάνη. Η νεαρή τραγουδίστρια, με την υπέροχη λαϊκή φωνή, μιλάει για τα πρώτα της βήματα στο χώρο του τραγουδιού και για τις συνεργασίες της, αλλά και για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της το τελευταίο διάστημα. Ποια ήταν η σκέψη της, όταν της πρότειναν να αναλάβει ένα ολόκληρο μαγαζί ως «πρώτο» όνομα; Πώς αντέδρασε η μητέρα της, όταν της ανακοίνωσε σε μικρή ηλικία, ότι θέλει να γίνει τραγουδίστρια; Γιατί βαφτίστηκε Ιουλία, από λάθος του πατέρα της, και για ποιο λόγο συμμετείχε στο «The Voice»; Τι λέει για τη συνεργασία της με τον Βασίλη Καρρά και τον Σταμάτη Γονίδη; Τέλος, η Ιουλία Καλλιμάνη παίρνει το μικρόφωνο και μας ξεσηκώνει με τις επιτυχίες της.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Λιλή Περγαντά. Η επιτυχημένη επιχειρηματίας και ιδρύτρια της «Power Health», μοιράζεται την ενδιαφέρουσα πορεία της και ξεδιπλώνει το προσωπικό της «Success Story». Επίσης, αναφέρεται στα δύσκολα χρόνια στην Αγγλία, στις δουλειές, τις οποίες δεν δίστασε να κάνει για να επιβιώσει, στην επιστροφή της στην Ελλάδα και στην ιδέα της που έβρισκε κλειστές πόρτες. Πόσο βοήθησε το επάγγελμα του συζύγου της στην πραγματοποίηση των επαγγελματικών της σχεδίων; Για ποιο λόγο αποδέχθηκε την πρόταση να καθίσει στην πολυθρόνα των επενδυτών του «Dragons’ Den»; Ποια είναι η σχέση της με τους υπόλοιπους Dragons στο καινοτόμο show επιχειρηματικότητας; Τέλος, αποκαλύπτει ποιο ήταν το project, το οποίο της κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον, και στο οποίο επέλεξε να επενδύσει αρκετά χρήματα.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιο

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα – Γλύφα: 40 πόντοι χιόνι δίπλα στο κύμα! (εικόνες)

Σεισμός στην Τουρκία - EMAK: Οι Έλληνες διασώστες έχουν σώζει 4 ζωές

Μίλαν – Ιμπραΐμοβιτς: Η μεγάλη επιστροφή για τον Σουηδό