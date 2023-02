Αθλητικά

Σεισμός στην Τουρκία - Ατσού: θρίλερ με τον εντοπισμό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσδε ο προπονητής του διεθνή επιθετικού. Θρίλερ με τον εντοπισμό του.

Θρίλερ στην Τουρκία με τον Κρίστιαν Ατσού, διεθνή επιθετικό της Χατάισπορ από την Γκάνα. Αν και χθες (7/2) επιβεβαιώθηκε τόσο από στελέχη της Χατάισπορ, όσο κι από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γκάνας, ότι ανασύρθηκε ζωντανός μέσα απ’ τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στην πόλη Χατάι, και το επιβεβαίωσε επίσης ο μάνατζέρ του (παρόλο που δεν μπόρεσε να μιλήσει μαζί του), ο προπονητής της Χατάισπορ, Βολκάν Ντεμιρέλ, διέψευσε τις πληροφορίες και ο Ατσού φαίνεται ότι εξακολουθεί να αγνοείται μετά τον σεισμό που έχει ήδη στοιχίσει περισσότερες από 11.000 ζωές.

«Παρακαλώ μην γράφετε ότι επέζησε χωρίς να είστε σίγουροι ότι επέζησε. Οι άνθρωποι έχουν οικογένειες, ελπίδες, θλίψη και πόνο που μεγαλώνει. Δεν υπάρχουν ακόμα νέα από τον Ατσού και τον Τανέρ Σαβούτ (σ.σ. αθλητικός διευθυντής). Δεν θα το έλεγα αυτό αν ήταν στο νοσοκομείο. Περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο», είπε ο Ντεμιρέλ στην εφημερίδα Hurriyet.

Ο Γκουρμπέι Καχβετσί, γιατρός του συλλόγου, μίλησε επίσης, αναφέροντας ότι υπήρξε παρεξήγηση μέσα στις δύσκολες στιγμές που επικρατούν: «Όταν μάθαμε την είδηση ότι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Dortyol πήγαμε να τον αναζητήσουμε αλλά δεν ήταν εκεί. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, φαίνεται ότι ο Σαβούτ και ο Κρίστιαν Ατσού δεν έχουν βρεθεί», είπε ο γιατρός.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Μπάκας: Ο Μπισμπίκης, η κόρη του και ο καβγάς (βίντεο)

Σεισμός: Ο γιος του πυροσβέστη Νίκα που είχε σώσει τον μικρό Ανδρέα στο Αίγιο έσωσε παιδί στην Τουρκία (εικόνες)

“The 2Night Show” - Βενέρη: Η “βασίλισσα” του Πατρινού Καρναβαλιού και οι... αποκαλύψεις (βίντεο)