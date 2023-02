Σεισμός στην Τουρκία: Ο Κριστιάν Ατσού βγήκε ζωντανός από τα συντρίμμια

Βγήκε ζωντανός ο ποδοσφαιριστής της Χατάισπορ, ενώ ακόμα αγνοούνται συνάδελφοί του.

Μία μικρή φωτεινή αχτίδα, στις «μαύρες» εικόνες που έχουν πλημμυρίσει την ανθρωπότητα απ’ τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/2) μετά τον καταστροφικό σεισμό 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλόνισε τις περιοχές στα σύνορα της Τουρκίας και της Συρίας, ήταν δίχως άλλο η διάσωση του ποδοσφαιριστή της Χατάισπορ, Κρίστιαν Ατσού.

Ο Γκανέζος πρώην μεσοεπιθετικός των Τσέλσι και Νιούκαστλ, ήταν μέσα σε κτίριο που κατέρρευσε απ’ το φονικό σεισμό στην Τουρκία, ωστόσο, αργά το βράδυ της Δευτέρας (6/2) εντοπίστηκε ζωντανός από τα σωστικά συνεργεία.

Το κτίριο στο οποίο έμενε ο Ατσού μαζί με συμπαίκτες του στην Χατάισπορ «έπεσε» ολοκληρωτικά απ' το σεισμό, όμως ο ίδιος κατέστη δυνατό να απεγκλωβιστεί απ’ τα συντρίμμια. Όπως αναφέρει η πορτογαλική «Abola», ο 31χρονος Γκανέζος αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αναπνοή κι έχει τραυματιστεί στο δεξί του πόδι, όμως είναι εκτός κινδύνου και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Ο δημοσιογράφος Saddik Adams μετά από συνομιλία που είχε με τον μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, επιβεβαίωσε ότι, είναι καλά και πως σε λίγο θα γίνει και επίσημη ανακοίνωση.

I’m still in contact with Christian Atsu’s management. A teammate of Atsu has confirmed to them, the player has been found and taken to the hospital.



They expect an official statement from his club soon.



Prayers still with him and everyone. Trust God he is safe ?? pic.twitter.com/J9GFZyac2O