Τεχνολογία - Επιστήμη

Ηλιακό σύστημα: νέο σύστημα δακτυλίων γύρω από μακρινό νάνο πλανήτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δακτύλιοι, οι οποίοι περιέχουν κομμάτια πάγου και άλλα υλικά, πέραν από εντυπωσιακοί, είναι και σπάνιοι στο ηλιακό μας σύστημα.

Μια διεθνής ομάδα αστρονόμων ανακάλυψε ένα νέο άγνωστο έως τώρα σύστημα δακτυλίων στις εσχατιές του ηλιακού μας συστήματος γύρω από τον Κουάοαρ (Quaoar), ένα μακρινό νάνο πλανήτη μεγέθους μικρότερου του Πλούτωνα, ο οποίος είχε ανακαλυφθεί το 2002 και κινείται γύρω από τον Ήλιο σε τροχιά πέρα από τον Ποσειδώνα.

Οι μικροί και αχνοί δακτύλιοι του Κουάοαρ είναι μοναδικοί, καθώς βρίσκονται σε τροχιά γύρω του σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση από ό,τι οι δακτύλιοι πέριξ του Κρόνου, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει ικανοποιητική εξήγηση.

Οι 59 ερευνητές από 14 χώρες, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», με επικεφαλής τον Βραζιλιάνο Μπρούνο Μοργάδο του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Ρίο ντε Τζανέιρο, πραγματοποίησαν την ανακάλυψή τους με το μεγαλύτερο στον κόσμο οπτικό τηλεσκόπιο διαμέτρου 10,4 μέτρων, το Μεγάλο Τηλεσκόπιο των Καναρίων στη Λα Πάλμα.

Οι δακτύλιοι, οι οποίοι περιέχουν κομμάτια πάγου και άλλα υλικά, είναι σπάνιοι στο ηλιακό μας σύστημα. Πέρα από εκείνους του Κρόνου (οι πιο γνωστοί και εντυπωσιακοί), του Δία, του Ουρανού και του Ποσειδώνα, μόνο δύο άλλοι ελάσσονες πλανήτες έχουν βρεθεί να έχουν δακτυλίους, η Χαρικλώ και η Χαουμέα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι δακτύλιοι βρίσκονται σχετικά κοντά στους πλανήτες, ενώ στον Κουάοαρ κινούνται σε απόσταση 4.100 χιλιομέτρων από το κέντρο του πλανήτη, επταπλάσια της ακτίνας του τελευταίου και υπερδιπλάσια της αναμενόμενης. Στον Κρόνο π.χ. οι δακτύλιοί του κινούνται σε απόσταση έως τριών περίπου πλανητικών ακτίνων.

Πηγή εικόνας: phys.org

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Φιλιππίδη: Ένοχος για απόπειρες βιασμού, αθώος για βιασμό

ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Μαξίμου

Ολυμπιακός: μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 (εικόνες)