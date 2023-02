Κόσμος

Καναδάς: Λεωφορείο σκότωσε παιδιά σε παιδικό σταθμό (εικόνες)

Δραματικές στιγμές όταν λεωφορείο έπεσε σε παιδικό σταθμό και τα παιδιά βρέθηκαν κάτω από τις ρόδες του.

Δύο μικρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους από την πρόσκρουση, σήμερα το πρωί όταν λεωφορείο προσέκρουσε σε παιδικό σταθμό σε μια πόλη στα προάστια του Μόντρεαλ, ανέφεραν οι τοπικές αρχές του Κεμπέκ, σε μια ενέργεια που αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ενδέχεται να ήταν εσκεμμένη.

Τα άλλα έξι παιδιά που μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο «βρίσκονται εκτός κινδύνου», ανέφερε η Έρικα Λάντρι, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης Λαβάλ όπου βρίσκεται ο παιδικός σταθμός.

«Ο οδηγός, ένας 51χρονος, συνελήφθη για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη οδήγηση», πρόσθεσε.

«Υπάρχουν οκτώ σοβαρά τραυματίες μέχρι στιγμής», δήλωσε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαριάν Λεσάρ, εκπρόσωπος των υπηρεσιών αρωγής του Κεμπέκ.

«Δέκα έξι οχήματα, συμπεριλαμβανομένων εννέα ασθενοφόρων, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο», πρόσθεσε.

Design de garderie dans le Quebec auto, bitume pas assez proche du building il semble selon les urbanistes... pic.twitter.com/cJ8MvRaCkS — Jonnyuntel (@vieuxhipster) February 8, 2023

«Έχει αποκλειστεί μια μεγάλη περιοχή περιμετρικά» του μερικώς κατεστραμμένου κτιρίου, ανέφερε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο η αστυνομία στην πόλη Λαβάλ, όπου βρίσκεται ο παιδικός σταθμός.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 8:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδας). Τραυματισμένα παιδιά βρέθηκαν παγιδευμένα κάτω από το λεωφορείο, προτού απεγκλωβιστούν, ανέφερε η υπηρεσία.

??Cette photo de Patrick Sansfacon.

Le regard du pompier, sans doute dechire entre l’horreur de la tragedie et le soulagement de pouvoir bientot confier un enfant a ses parents.#Laval

Photo tiree de cet article: https://t.co/2JB5FpBTV1 pic.twitter.com/Gvl3Ztq6Bt — Justine Mercier (@justinemercier) February 8, 2023

Σύμφωνα με τον υπουργό Δημόσιας Ασφάλειας της επαρχιακής κυβέρνησης του Κεμπέκ, Φρανσουά Μποναρντέλ, ο οδηγός του λεωφορείου τέθηκε υπό κράτηση. Η αστυνομία διερευνά εάν η πράξη ήταν σκόπιμη.

The STL bus that crashed into the daycare in Laval was a 2018 Novabus LFS - Bus roster number 1818 #Laval #stl #1818 / Le bus est un Novabus LFS construit en 2018. pic.twitter.com/Q4UdpBLcyB — Patrick ??? (@skyofuniverse08) February 8, 2023

