Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα - Πυροσβεστική: απολογισμός για την παροχή βοήθειας

Συνεχίζονται τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Αρκετά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, από την περασμένη Κυριακή έως και σήμερα στις 18:00, έχουν γίνει 310 κλήσεις προς το κέντρο επιχειρήσεων. Οι περισσότερες κλήσεις αφορούσαν απομακρύνσεις ατόμων από ακινητοποιημένα οχήματα προς ασφαλή σημεία, ρυμούλκηση οχημάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές νεφροπαθών σε νοσοκομεία.

Ειδικότερα:

Στην Περιφέρεια Αττικής χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής σε 134 περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, η πυροσβεστική προχώρησε σε 29 απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία, σε 31 κοπές δέντρων, 4 αφαιρέσεις αντικειμένων και 70 διακομιδές ατόμων σε υγειονομικές μονάδες.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) η πυροσβεστική κλήθηκε να παρέμβει σε 33 περιπτώσεις: Συγκεκριμένα σε 28 για κοπές δέντρων, σε 4 για αφαιρέσεις αντικειμένων και σε μία περίπτωση για μεταφορά νεφροπαθή σε νοσοκομείο.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Εύβοια, Βοιωτία) η πυροσβεστική επενέβη σε 123 περιπτώσεις. Συγκεκριμένα σε 89 κοπές δέντρων, 17 διακομιδές ατόμων σε υγειονομικές μονάδες και 17 απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία.