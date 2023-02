Αθλητικά

Τουρνουά Λιντς: Η Σάκκαρη στα προημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προκρίθηκε στην επόμενη φάση του τουρνουά η Μαρία Σάκκαρη. Οι πιθανές αντίπαλοί της.

Μετά την Ισπανίδα Νούρια Παρίθας Ντίαθ στην πρεμιέρα, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 της lucky loser, Μπάρμπαρα Γκρατσέβα (νο84 στον κόσμο) και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του 250αριού τουρνουά του Λιντς (Upper Austria Ladies Linz).

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και νο1 του ταμπλό της διοργάνωσης που διεξάγεται σε αυστριακό έδαφος, έφτασε στην 7η νίκη της στο 2023 με 6-4, 6-2 και στην επόμενη φάση θα βρει απέναντί της μία εκ των Ντόνα Βέκιτς (νο33) και Μάντισον Μπρενγκλ (νο82), που θα τεθούν αντιμέτωπες την Πέμπτη (9/02).

Μετά από ένα μισορροπημένο πρώτο σετ μέχρι το 8ο game (4-4), η Σάκκαρη έκανε break και προηγήθηκε με 5-4 και στη συνέχεια έφτασε στο 1-0 (6-4). Στο δεύτερο το νο7 της παγκόσμιας κατάταξης έκανε επίδειξη δύναμης κι αφού προηγήθηκε με 5-1 έκλεισε τον αγώνα στο 6-2.

Ειδήσεις σήμερα:

Τορούν: Ο Τεντόγλου “πέταξε” κι έκανε ρεκόρ διοργάνωσης

Δίκη Φιλιππίδη: Ελεύθερος με όρους

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το “μπλόκο” σε Κασιδιάρη