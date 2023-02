Κοινωνία

Αργυρούπολη: Φωτιά σε υπόγειο του ΚΕΠ

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης, σε υπόγειο χώρο κτηρίου που βρίσκεται στην οδό Ιμέρας στην Αργυρούπολη στην Ατική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για παλιό αποθηκευτικό χώρο, τον οποίο χρησιμοποιούν τα ΚΕΠ.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

