“The 2Night Show”: Η Ιουλία Καλλιμάνη για την καριέρα, τις συνεργασίες και την οικογένεια της (βίντεο)

Η Ιουλία Καλλιμάνη, η νέα λαϊκή φωνή, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη ζωή και την καριέρα της.

Για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η καριέρα της, αλλά και για τα βήματα που έκανε μέσα σε αυτήν, μίλησε ο Ιουλία Καλλιμάνη, που ήταν καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Τετάρτης. Η νεαρή τραγουδίστρια έδωσε απαντήσεις και για την προσωπική της ζωή.

«Η ζωή μου έχει αλλάξει τελείως το τελευταίο εξάμηνο. Καινούργιες συνεργασίες, καινούργια εταιρεία, χωρισμός. Έγιναν όλα μαζί», είπε για την αλλαγή εταιρείας και το τέλος της σχέσης της η τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο της δημιουργίας οικογένειας, σημείωσε πως: «Θέλω να παντρευτώ και σαν τρελή να κάνω παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό που λένε “να αφιερωθώ για τα επόμενα χρόνια στην καριέρα μου”. Πολλές φορές όταν το σκέφτεσαι έτσι, μπορεί να απορροφηθείς, να περάσουν τα χρόνια, να μην κάνεις ούτε καριέρα, ούτε τίποτα, ούτε γάμους και ξαφνικά να πεις “άφησα να περάσουν τα χρόνια;” Όλα αυτά έρχονται από τις ενέργειές μας, από το σύμπαν, από το Θεό».

Αποκάλυψε το πώς βγήκε το όνομά της, λέγοντας: «Με βάφτισαν Ιουλία από σπόντα. Ο παππούς μου ήταν Ηλίας και θα έβγαινα Ηλιάνα και ο μπαμπάς μου μπερδεύτηκε και είπε Ιουλία στον παπά. Έπαθα πλάκα. Έμαθα μεγάλη αυτή την ιστορία».

Παραδέχθηκε ότι πήγε στο “Voice”, το 2017, οπότε και συμμετείχε στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, για την αναγνωρισημότητα.

Τέλος, όσο αφορά στις συνεργασίες της, με άλλους καλλιτέχνες, είπε: «Έχω συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, αλλά η συνεργασία που έχω μέσα στην καρδούλα μου είναι με τον Σταμάτη Γονίδη, που έχουμε και ένα ντουέτο μαζί, το “Γυναίκα είναι” τον αγαπάω πάρα πολύ. Τεράστια περίπτωση ανθρώπου. Υπάρχει αγάπη με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, με τον οποίο επίσης έχουμε κάνει ένα ντουέτο για την ταινία “Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στη στεριά”, το “Αξίζω”, με τον Μπο έχουμε κάνει τραγούδι, το “20 Χρονών”. Δεν το βλέπω ότι λέει πολλά να επιλέγουν εμένα τόσο γνωστοί τραγουδιστές, μια δουλειά είναι. Εγώ νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου, πιστεύω πολύ στον εαυτό μου και προσπαθώ για το καλύτερο. Δεν είναι τυχαία η πορεία του καθενός, έχει δουλέψει γι’ αυτή».