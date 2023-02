Κόσμος

Σεισμός: Στην Τουρκία η ανθρωπιστική βοήθεια από την Ελλάδα (εικόνες)

Αναχωρούν από τα ξημερώματα οι πτήσεις με τις οποίες θα μεταφερθεί το ανθρωπιστικό υλικό της Ελλάδας προς την Τουρκία.

Οι δυο πρώτες πτήσεις με ανθρωπιστική βοήθεια από τις πέντε συνολικά που κατ΄αρχήν θα στείλει η Ελλάδα στην Τουρκία , έφθασαν τα ξημερώματα στα Άδανα.

Την ελληνική βοήθεια συνόδευσαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας , Χρήστος Στυλιανίδης και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου.

Ο κ. Στυλιανίδης , επέστρεψε στη συνέχεια στην Ελλάδα , για να επιβλέψει την αποστολή ακόμη τριών πτήσεων .

Συνολικά η Ελλάδα , αποστέλλει πάνω από 80 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια και αν χρειαστεί ακόμη περισσότερη.

(VIDEO) Greek rescuers are in Turkiye to help with earthquake relief efforts pic.twitter.com/OlAn67cc1U — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 9, 2023

Η αποστολή πραγματοποιείται σε συνέχεια συνεννοήσεων με τις τουρκικές αρχές, με τη συνδρομή του Τούρκου Πρέσβη στην Αθήνα, και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Για τη μεταφορά του υλικού και με στόχο να φτάσει στους πληγέντες το συντομότερο δυνατό, θα πραγματοποιηθούν πέντε πτήσεις προς τη γειτονική χώρα με αεροσκάφη της AEGEAN.

Σημειώνεται ότι το κόστος μεταφοράς των προς διάθεση υλικών θα καλυφθεί κατά 75% από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ενώ το υπόλοιπο 25% της εθνικής συμμετοχής θα αποτελέσει χορηγία της αεροπορικής εταιρείας AEGEAN.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα βρέθηκε άμεσα στο πλευρό των σεισμόπληκτων της Τουρκίας, διαθέτοντας δύο ομάδες Έρευνας και Διάσωσης που συνδράμουν από την πρώτη στιγμή τις επιχειρήσεις στη γειτονική χώρα.

