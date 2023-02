Πολιτισμός

Ντέιβιντ Μπόουι: χειρόγραφοι στίχοι του βγήκαν στο... “σφυρί”

Πολλές χιλιάδες λίρες, κόστισαν οι χειρόγραφοι στιχοι του δημοφιλούς μουσικού, που βγήκαν σε δημοπρασία.

Χειρόγραφοι στίχοι του Ντέιβιντ Μπόουι πωλήθηκαν σε δημοπρασία έναντι 57.000 αγγλικών λιρών.

Οι στίχοι του τραγουδιού «Jean Genie» του αείμνηστου τραγουδιστή της ροκ γράφτηκαν σε φύλλο χαρτιού και δόθηκαν σε έναν φανατικό θαυμαστή του τη δεκαετία του 1970.

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο του 2016 σε ηλικία 69 ετών, κυκλοφόρησε το τραγούδι το 1972 και ήταν το πρώτο στο άλμπουμ του «Aladdin Sane».

Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία του Jean Genie που «έφυγε κρυφά από την πόλη» και έφτασε στο νούμερο δύο στο επίσημο chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο τραγουδιστής είχε χαρίσει το χειρόγραφο στον ιδρυτή του κλαμπ θαυμαστών του, στη Νέα Υόρκη, Νιλ Πίτερς, ανέφερε το BBC.

Τώρα, οι στίχοι πουλήθηκαν από τον οίκο δημοπρασιών Omega Auctions στην τιμή των 57.000 αγγλικών λιρών. Ο μέχρι πρότινος ιδιοκτήτης του χειρόγραφου, όπως ανέφερε ο Νταν Χάμσον από τον οίκο δημοπρασιών, αποφάσισε να το πουλήσει, όταν έμαθε ότι οι στίχοι της επιτυχίας του Μπόουι «Starman» πωλήθηκαν 203.500 αγγλικές λίρες το 2022.

