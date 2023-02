Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Τουρκία: η ελληνική αποστολή εντόπισε μεγάλο σεισμικό ρήγμα (εικόνες)

Το σεισμικό ρήγμα έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές σε εγκαταστάσεις σιλό αγροτικών προϊόντων και ζημιές στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές.

Η ελληνική επιστημονική αποστολή στην Τουρκία, αποτελούμενη τους Ευθύμη Λέκκα, Παναγιώτη Καρύδη, Μανώλη Βασιλάκη, Σπύρο Μαυρούλη και Γιάννη Αργυρόπουλο εντόπισε το μεγάλο σεισμικό ρήγμα που εμφανίζεται στην επιφάνεια κοντά στην πόλη Nurdag?. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Λέκκα το ρήγμα εμφανίζεται σε μήκος εκατοντάδων μέτρων στην επιφάνεια και τέμνει αλλουβιακούς σχηματισμούς μέσα στο τεκτονικό βύθισμα (pull-apart basin), στο οποίο αναπτύσσεται ένα επίπεδο οροπέδιο. Το σεισμικό ρήγμα διατρέχει τα δυτικά όρια της πόλης Nurdag? και έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές σε εγκαταστάσεις σιλό αγροτικών προϊόντων και ζημιές στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές.

«Η εμφάνιση του ρήγματος στην επιφάνεια αποτελεί κορυφαία επιστημονική παρατήρηση, δεδομένου ότι συνδυάζονται τα ενόργανα δεδομένα με επιτόπιες παρατηρήσεις. Τα στοιχεία της σεισμικής διάρρηξης στην επιφάνεια θα αναλυθούν, γεωμετρικά, κινηματικά και δυναμικά, έτσι ώστε να αποκτηθεί ολοκληρωμένη εικόνα για το σεισμοτεκτονικό πλαίσιο» τόνισε ο επικεφαλής της αποστολής, καθηγητής Ευθύμης Λέκκας. «Τα δεδομένα αυτά αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα στην ερμηνεία των τεράστιων βλαβών που έχουν προκληθεί από το σεισμό, σε συνδυασμό με την τρωτότητα των κτιρίων, όπως αυτός αναλύεται από τον καθηγητή Παναγιώτη Καρύδη» επισήμανε στην ανακοίνωσή του.

Ο τύπος του ρήγματος, που είναι οριζόντιας ολίσθησης και παρουσιάζει μετακίνηση της τάξης των 5 μέτρων στην περιοχή, δημιουργεί ιδιότυπες ζημιές στα κτίρια, αντίστοιχες με αυτές που είχαν παρατηρηθεί στο σεισμό του Izmit, το 1999, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Λέκκας.

