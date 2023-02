Τεχνολογία - Επιστήμη

Συνολάκης: Γιατί ένας σεισμός 8,5 Ρίχτερ στην Ελλάδα είναι πιθανός (βίντεο)

Πως εξηγεί στον ΑΝΤ1, το ενδεχόμενο να υπάρξει σεισμός 8,5 Ρίχτερ στην Ελλάδα. Τι λέει ο Καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών για τους ιστορικά μεγάλους σεισμούς στην χώρα μας και για τα 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία.

Ο Κώστας Συνολάκης, Καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών Πανεπιστημίου Κρήτης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία, των 7,8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, που άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς.

Μεταξύ άλλων, ο καθηγητής, εξήγησε την εκτίμηση που υπάρχει ότι στην Ελλάδα, θα μπορούσε να συμβεί σεισμική δόνηση μεγέθωους 8,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

"Αυτή η εκτίμηση βασίζεται κοιτάζοντας τη γεωλογική ιστορία της Ελλάδας, γνωρίζοντας ότι και το 365 μ.Χ., έγινε ένας σεισμός στην Ανατολική Κρήτη, που οδήγησε στην ανύψηση της Δυτικής Κρήτης κατά δέκα μέτρα. Έχει υπολογιστεί μάλιστα από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ, ότι ο σεισμός αυτό ήταν μεγέθους 8, μπορεί να είχε φτάσει και τα 8,7." ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής.

Απαντά στη συνέχεια, στο ερώτημα αν μπορεί να ζήσουμε σεισμός 8,5 ρίχτερ στην Ελλάδα. “Δυστυχώς ναι. Τα σεισμικά τόξα, οι σεισμικές ζώνες και τα σεισμικά ρήγματα, δουλεύουν σε γεωλογικούς χρόνους οι οποίοι είναι πολύ πιο μακρείς από τον ανθρώπινο χρόνο. Όλες αυτές οι μετρήσεις συγκλίνουν στο να βγει αυτή η εκτίμηση της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ, ότι γίνονται πολύ μεγάλοι σεισμοί τέτοιας τάξης κάθε 600-800 χρόνια. Και επειδή ο τελευταίος μεγάλος σεισμός που γνωρίζουμε έγινε το 1303, αυτό μας δείχνει ότι είμαστε κοντά, τηρουμένων των αναλογιών και περιμένουμε έναν τέτοιο σεισμό στα επόμενα 100 χρόνια. Έχουμε μπει στην 100ετία, που τηρουμένων των αναλογιών θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός στο ελληνικό τόξο".

Όσον αφορά στο εάν ο φονικός σεισμός της Τουρκίας μας επηρεάζει ο καθηγητής απάντησε: "Δεν έχουμε παγκόσμια εμπειρία, από το πώς επηρεάζει μία σεισμική ζώνη, μία άλλη. Οι ενδείξεις που υπάρχουν είναι ότι το φαινόμενο του ντόμινο, αυτο που έγινε φερειπείν με τον πρώτο σεισμό των 7.8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, και τον άλλο που έγινε 9 ώρες μετά, των 7,5 ρίχτερ, φαίνεται ότι έγινε αυτό που λλέμε "ντόμινο" δηλαδή μεταφέρθηκε στρες από τη μία περιοχή στην άλλη, αλλα ήταν σχεδόν στην ίδια σεισμική ζώνη. Η Ελλάδα και το ελληνικό τόξο είναι μία τελέιως διαφορετική σεισμική ζώνη, ένα διαφορετικό τεκτονικό όριο πλακών, το οποίο μας λέει ότι μάλλον δεν θα υπάρξει μεταφορά, αλλά παραμένει το γεγονός ότι το ελληνικό σεισμικό τόξο παραμένει μια ενεργή σεισμική ζώνη".

Στη συνέχεια τόνισε τη μεγάλη σημασεία του να είμαστε έτοιμοι ιδιαίτερα με μεγάλες ασκήσεις που βοηθούν πάρα πολύ την Πολιτική Προστασία να δει τι ελλείψεις μπορεί να υπάρξουν.

