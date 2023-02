Οικονομία

Yahoo: απολύει πάνω από το 20% των εργαζομένων

Το Yahoo σχεδιάζει να απολύσει πάνω από το 20% του εργατικού δυναμικού του, καθώς προχωρά σε μεγάλη αναδιάρθρωση του τμήματος τεχνολογίας διαφημίσεων, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios. Οι περικοπές θα επηρεάσουν σχεδόν το 50% των απασχολούμενων στο τμήμα αυτό, δηλαδή περισσότερα από 1.600 άτομα.

Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι το Yahoo θα σταματήσει την πολυετή προσπάθειά του να ανταγωνιστεί τις εταιρείες Google και Meta στον τομέα της ψηφιακής διαφήμισης.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Yahoo Τζιμ Λανζόουν, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε, είπε ότι οι απολύσεις δεν οφείλονται σε οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία αλλά στις στρατηγικές αλλαγές που θέλει να επιφέρει στο τμήμα διαφημίσεων του Yahoo for Business, το οποίο δεν είναι κερδοφόρο. Οι αλλαγές θα είναι «εξαιρετικά ωφέλιμες για την κερδοφορία του Yahoo συνολικά» και θα επιτρέψουν στην εταιρία να επενδύσει περισσότερα σε άλλα, κερδοφόρα τμήματά της.

Το Yahoo συνολικά είναι κερδοφόρο, με ετήσια έσοδα ύψους περίπου 8 δισεκ. δολαρίων.

