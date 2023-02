Κοινωνία

Πόρτο Ράφτη: Κλέφτες μπήκαν από μπαλκονόπορτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύματα ληστείας έπεσαν δύο ηλικιωμένοι, που δέχθηκαν βία μέσα στο σπίτι τους.

Ληστεία σε σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού, στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τρεις άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στην διώροφη οικία, από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα, και με την απειλή μαχαιριού ακινητοποίησαν τον 78χρονο άνδρα και την 64χρονη σύζυγό του.

Οι ληστές έψαξαν όλους τους χώρους του σπιτιού, ενώ εντόπισαν και αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα. Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή και τότε ο 78χρονος ειδοποίησε την Άμεση Δράση, που έσπευσε στο σημείο.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των κακοποιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης - Λεχουρίτης: το μποϊκοτάζ, η ακρίβεια και ο καβγάς “στον αέρα” (βίντεο)

Σεισμός Τουρκία: Διάσωση 17χρονου μετά από 94 ώρες στα συντρίμμια (βίντεο)

Σεισμός στην Τουρκία: Αγωνία για ζευγάρι Ελλήνων στην Αντιόχεια