Πανεπιστημίου: Ελεγχόμενη έκρηξη σε παρατημένη μπαγκαζιέρα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στις Αρχές, όταν εντοπίστηκε παρατημένη μπαγκαζιέρα πάνω στο δρόμο.

Μία παρατημένη μπαγκαζιέρα έξω από την Αθηναϊκή Λέσχη, στην οδό Πανεπιστημίου 11 προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές το πρωί της Παρασκευής.

Οι κάτοικοι της περιοχής, που θορυβήθηκαν, κάλεσαν την Αστυνομία και δυνάμεις του τμήματος ΤΕΕΜ έσπευσαν στο σημείο, το απέκλεισαν και έκαναν ελεγχόμενη έκρηξη, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή φθορές.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής ενημερώθηκε από περίοικους για την ύπαρξη ύποπτου αντικειμένου, και συγκεκριμένα μπαγκαζιέρας μοτοσυκλέτας, που φέρεται να εναπόθεσε Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 11 (έξωθεν της Αθηναϊκής Λέσχης) στην Αθήνα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις για τον αποκλεισμό του χώρου, καθώς και αστυνομικός σκύλος και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμός ή φθορές.

