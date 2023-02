Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Νεκρός 21χρονος στο σπίτι του

Η ξαφνική αδιαθεσία οδήγησε στο θάνατο του νεαρού.

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 21χρονος μέσα στο σπίτι του, στο Ηράκλειο.

Ο νεαρός ήταν μόνος του, όταν ένιωσε αδιαθεσία και κάλεσε τη μητέρα του, λέγοντάς της πως δεν ένιωθε καλά.

Η μητέρα του έσπευσε στο σπίτι του, κάλεσε το ΕΚΑΒ, όμως ο νεαρός είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο θάνατός του φαίνεται πως επήλθε από παθολογικά αίτια.

