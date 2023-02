Αθλητικά

Κόμπι Μπράιαντ: Πόσο πουλήθηκε φανέλα του

Τεράστιο ποστό σε δημοπρασία για υπογεγραμμένης φανέλα που φόρεσε στην MVP σεζόν του ο θρυλικός σταρ του ΝΒΑ.

O Κόμπι Μπράιαντ παραμένει στα μυαλά των φίλων του ΝΒΑ και ότι έχει σχέση μαζί του αποκτά μεγάλη αξία. Η τελευταία απόδειξη ήρθε από την πώληση μιας υπογεγραμμένης φανέλα που φόρεσε στην MVP σεζόν του (2007/08) αντί του ποσού των 5.8 εκατ. δολαρίων!

Ο θρυλικός σταρ φόρεσε την συγκεκριμένη φανέλα με το Νο24 σε 25 από τα 82 παιχνίδια της κανονικής περιόδου και 6 αγώνες playoffs, ενώ την φορούσε και όταν παρέλαβε το βραβείο του MVP στις 7 Μαΐου 2008.

Το ρεκόρ πάντως για την πώληση μιας φανέλας ανήκει στον Μάικλ Τζόρνταν, καθώς τον περασμένο Σεπτέμβριο η φανέλα που φορούσε στο πρώτο ματς των τελικών του NBA κόντρα στους Τζαζ, πουλήθηκε έναντι 10 εκατ. δολαρίων, ενώ η φανέλα που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα στον αξέχαστο αγώνα με την Αγγλία στο Μουντιάλ το 1986 πουλήθηκε αντί 9.35 εκατ. δολαρίων.

