Η Σακελλαροπούλου στην Ρεβυθούσα (εικόνες)

Τον Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου επισκέφτηκε η ΠτΔ, μαζί με τον Κώστα Σκρέκα.



Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε τον Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα.

Η κ. Σακελλαροπούλου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες και τον ρόλο του στον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας και της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευσε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας.

