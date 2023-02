Κοινωνία

Συνελήφθη μέλος κυκλώματος πλαστογραφίας και παράνομης προώθησης μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H σύλληψη είναι αποτέλεσμα πολύμηνης συνεργασίας των αστυνομικών Αρχών της Ελλάδας και της Γερμανίας, σε συνεργασία με την EUROPOL.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη χθες σε αστυνομική επιχείρηση της διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, ένας αλλοδαπός, βασικό μέλος κυκλώματος πλαστογραφίας και παράνομης προώθησης μεταναστών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, διευκόλυνση εξόδου αλλοδαπών που στερούνται νόμιμων εγγράφων καθώς και κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η σύλληψη είναι αποτέλεσμα πολύμηνης συνεργασίας των αστυνομικών Αρχών της Ελλάδας και της Γερμανίας, σε συνεργασία με την EUROPOL.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο πολύμηνων ερευνών διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς δραστηριοποιούταν στο χώρο της πλαστογραφίας και παράνομης προώθησης μεταναστών τουλάχιστον από το 2021, προβαίνοντας στη συστηματική διακίνηση, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων - πλαστών, νοθευμένων ή γνήσιων.

Από τη δράση του, η οποία χρονολογείται τουλάχιστον από το 2021, αποκόμιζε σημαντικά οικονομικά οφέλη, καθώς από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι εμπορευόταν δελτία ταυτότητας ευρωπαϊκών χωρών έναντι του ποσού των 330 ευρώ έκαστο.

Περαιτέρω, το εύρος της δράσης του καταδεικνύεται από το πλήθος των κατασχεθέντων φωτογραφιών τύπου διαβατηρίου τρίτων προσώπων, καθώς και υλικών όπως διαφάνειες με απομιμήσεις ιριδιζόντων στοιχείων ασφαλείας, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πλαστών εγγράφων.

Συνολικά, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 13 ταυτότητες, 8 διαβατήρια, 8 άδειες διαμονής, 3 προξενικές θεωρήσεις (VISA), 2.750 ευρώ, άδεια ικανότητας οδήγησης, δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, διαφάνειες με απομιμήσεις στοιχείων ασφαλείας διαβατηρίων, ταχυδρομικοί φάκελοι και αποδείξεις δεμάτων, φωτογραφίες τρίτων προσώπων (τύπου διαβατηρίου), συσκευή ανίχνευσης U.V. και μικροϋλικά που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση πλαστών εγγράφων και κινητό τηλέφωνο.

Όλα τα κατασχεθέντα ταξιδιωτικά έγραφα θα αποσταλούν για εργαστηριακό έλεγχο σε αρμόδιο τμήμα της διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, η όλη επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και του προγράμματος EMPACT, για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Αλ Σίσι για ηλεκτρική σύνδεση Ευρώπης - Αφρικής

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 50χρονο ταραχοποιό στο Πανόραμα

Ελβετία: Απαγόρευσε στην Ισπανία να στείλει ελβετικής κατασκευής οπλικά συστήματα στην Ουκρανία