Κοινωνία

Missing Alert για την εξαφάνιση 17χρονου και 16χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα 2 παιδιά εξαφανίστηκαν από την περιοχή των Χανίων και συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση δυο ανηλίκων παιδιών, του 17χρονου Σταύρου Δ. και της 16χρονης Αργυρώς Μ., από την πόλη των Χανίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»:

Στις 09.02.2023, το μεσημέρι, εξαφανίστηκαν από την περιοχή των Χανίων, ο Σταύρος Δ. 17 ετών και η Αργυρώ Μ. 16 ετών.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 10/02/2023 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ανήλικων, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ο Σταύρος Δ. έχει ύψος 1,60 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη αθλητική φόρμα και αθλητικά παπούτσια.

Η Αργυρώ Μ. έχει ύψος 1,60 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καφέ μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, ροζ μπλούζα, μαύρη αθλητική φόρμα Nike και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση

Ειδήσεις σήμερα:

Κόμπι Μπράιαντ: Πόσο πουλήθηκε φανέλα του

Τροχαίο: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Βαγγόπουλος: Ο Φιλιππίδης εκλιπαρούσε για να μην πάει στην φυλακή (βίντεο)