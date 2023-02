Αθλητικά

Ζωγράφου: Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη - Οπαδοί επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ είχαν μεταβεί στο σημείο στο πλαίσιο των μέτρων τάξης για τον αγώνα βόλεϊ των γυναικείων ομάδων «Ηλυσιακός – Ολυμπιακός»

Επίθεση κατά αστυνομικών που πραγματοποιούσαν στατική φύλαξη στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου πραγματοποίησε ομάδα οπαδών στις 17:35 το απόγευμα του Σαββάτου (11/2).

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ είχαν μεταβεί στο σημείο στο πλαίσιο των μέτρων τάξης για τον αγώνα βόλεϊ των γυναικείων ομάδων «Ηλυσιακός – Ολυμπιακός», που θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 το απόγευμα στο κλειστό γήπεδο «Αντώνης Φώτσης».

