Πολιτική

Εκλογές στην Κύπρο: Στις κάλπες για τον 8ο Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα 561,273 πολίτες για να εκλέξουν τον 8ο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 13ες εκλογές της χώρας.

Οι Ανδρέας Μαυρογιάννης και Νίκος Χριστοδουλίδης αναμετρώνται στον Β΄ γύρο των Προεδρικών Εκλογών, έχοντας λάβει ποσοστά της τάξης του 29.59% και 32.04% αντίστοιχα την περασμένη Κυριακή.

Οι 561.273 ψηφοφόροι θα κληθούν να πάνε και σήμερα στις κάλπες, με την ελπίδα ότι το ποσοστό της τάξης του 27.96% που τήρησε αποχή την περασμένη Κυριακή θα καταγράψει μείωση. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7.00 π.μ. και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μετά από μία ώρα διάλειμμα θα ανοίξουν ξανά από η ώρα 1.00 μ.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, o/η προεδρεύων/ουσα κάθε εκλογικού κέντρου μπορεί να παρατείνει τις ώρες ψηφοφορίας, αν παραστεί ανάγκη, το αργότερο μέχρι τις 9.00 μ.μ., με την προϋπόθεση, ότι έξω από το εκλογικό του/της κέντρο αναμένει για να ψηφίσει μεγάλος αριθμός εκλογέων.

Σημειώνεται ότι οι ώρες ψηφοφορίας στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού έχουν προσαρμοστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ψηφοφορία να λήξει και εκεί στις 6.00 μ.μ., ώρα Κύπρου. Η τελετή ανακήρυξης του νέου Προέδρου θα πραγματοποιηθεί το βράδυ στο στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθέρια.

Πηγή: sigmalive.com

