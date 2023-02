Life

Ίντρις Έλμπα για Χόλιγουντ: Ο ρατσισμός πρέπει να είναι σίγουρα θέμα συζήτησης

Ο Έλμπα είπε ότι δεν επέλεξε να γίνει ηθοποιός λόγω έλλειψης εκπροσώπησης της φυλής του, αλλά επειδή νόμιζε ότι αυτό είναι ένα υπέροχο επάγγελμα και θα μπορούσε να κάνει καλή δουλειά.

«Σταμάτησα να περιγράφω τον εαυτό μου ως μαύρο ηθοποιό όταν συνειδητοποίησα ότι με έβαζε σε ένα κουτί», είπε ο ηθοποιός στο Esquire. «Αν περνούσαμε τον μισό χρόνο χωρίς να μιλάμε για τις διαφορές αλλά για τις ομοιότητες μεταξύ μας, ολόκληρος ο πλανήτης θα είχε μια αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζει ο ένας τον άλλον».



Στη συνέχεια περιέγραψε πώς τέτοιες ταμπέλες μπορούν να ακρωτηριάσουν τις φιλοδοξίες κάποιου: «Ως άνθρωποι, έχουμε εμμονή με τη φυλή. Και αυτή η εμμονή μπορεί πραγματικά να εμποδίσει τις φιλοδοξίες των ανθρώπων, να εμποδίσει την ανάπτυξη των ανθρώπων».



Και συνέχισε, «ο ρατσισμός πρέπει να είναι θέμα συζήτησης, σίγουρα. Ο ρατσισμός είναι πολύ αληθινός. Αλλά από τη δική μου οπτική γωνία, είναι τόσο ισχυρός όσο του επιτρέπεις να είναι. Πρέπει να μεγαλώσουμε... Το δέρμα μας δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό: Είναι απλώς δέρμα».



Όταν ρωτήθηκε γιατί ακολούθησε μια καριέρα στον χώρο της ψυχαγωγίας, ο Έλμπα είπε ότι δεν επέλεξε να γίνει ηθοποιός λόγω έλλειψης εκπροσώπησης της φυλής του, αλλά επειδή «νόμιζα ότι αυτό είναι ένα υπέροχο επάγγελμα και θα μπορούσα να κάνω καλή δουλειά».



«Καθώς ανεβαίνεις, σε ρωτάνε πώς είναι να είσαι ο πρώτος μαύρος που κάνει αυτό ή εκείνο», πρόσθεσε ο Έλμπα. «Λοιπόν, είναι το ίδιο όπως θα ήταν αν ήμουν λευκός. Είναι η πρώτη φορά για μένα. Δεν θέλω να είμαι ο πρώτος μαύρος. Είμαι ο πρώτος Ίντρις».

