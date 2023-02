Life

Ο Βιν Ντίζελ επιστρέφει με την ταινία Riddick: Furya

Ο Βιν Ντίζελ, εκτός από πρωταγωνιστής, θα είναι και παραγωγός στην νέα αυτή ταινία.

Ο Βιν Ντίζελ (Vin Diesel) θα επιστρέψει ως Riddick για την τέταρτη ταινία του franchise, που θα έχει τον τίτλο «Riddick: Furya».



Σύμφωνα με το Deadline, τη σκηνοθεσία και το σενάριο θα αναλάβει και πάλι ο Ντέιβιντ Τουόι. Ο Ντίζελ, εκτός από πρωταγωνιστής, θα είναι και παραγωγός, μέσω της εταιρείας του One Race, μαζί με τη Σαμάνθα Βίνσεντ.



«Η λεγεώνα των θαυμαστών μας την απαιτούν εδώ και καιρό και τώρα είμαστε επιτέλους έτοιμοι να τιμήσουμε το κάλεσμά τους για δράση με το "Riddick: Furya"» είπε ο Τουόι σε δήλωσή του. «Η συνεργασία μου με τον Βιν και την One Race έχει διαρκέσει εδώ και 20 επικερδή χρόνια, καθώς μαζί έχουμε δημιουργήσει τρεις ταινίες, δύο βιντεοπαιχνίδια, μια anime παραγωγή και κόμικς για το ίντερνετ. Σ’ αυτό το νέο γεγονός της μεγάλης οθόνης θα δείξουμε την επιστροφή του Riddick στην πατρίδα του, όπου θα μπορέσουμε να εξερευνήσουμε τη γένεσή του».



Στην επερχόμενη ταινία ο Riddick επιστρέφει στη γενέτειρα του, ένα μέρος που σχεδόν δεν θυμάται και το οποίο φοβάται ότι έχει καταστραφεί από τους Necromongers. Αλλά εκεί θα βρει και άλλους Furyans που παλεύουν για την ύπαρξη τους ενάντια σε έναν νέο εχθρό. Και μερικοί από αυτούς τους Furyans είναι περισσότερο σαν τον Riddick από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί.

