Σπάτα: Συμπλοκή ανηλίκων με τραυματίες 16χρονους

Άγριος καβγάς μεταξύ δεκάδων νεαρών σε εμπορικό κέντρο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι δύο ανήλικοι. Προσαγωγές και συλλήψεις έκαναν οι αστυνομικοί.

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων και νεαρών έγινε αργά το απόγευμα της Κυριακής, έξω από ταχυφαγείο εμπορικού κέντρου, στα Σπάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον άγριο καβγά ενεπλάκησαν περίπου 20 άτομα από τις δύο παρέες που έτρωγαν νωρίτερα στο ταχυφαγείο.

Με την επέμβαση ενηλίκων και αστυνομικών που ειδοποιήθηκαν, η κατάσταση εκτονώθηκε.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 10 προσαγωγές στο Τμήμα Ασφαλείας Αρτέμιδας - Σπάτων.

Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι ανήλικοι, ενώ με μώλωπες και άλλα θλαστικά τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δύο 16χρονοι.

Τα ξημερώματα δύο από τους προσαχθέντες, ηλικίας 15 και 16 ετών, συνελήφθησαν για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό για ποιο λόγο ξεκίνησε η άγρια συμπλοκή στο εμπορικό κέντρο.

Παρόμοιο περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Γλυφάδα.





