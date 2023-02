Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Δραματικές διασώσεις μέσα από τα συντρίμμια (βίντεο)

Συνεχίζονται οι συγκλονιστικές διασώσεις μέσα από τα ερείπια επτά ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό.

Συνεχίζονται οι δραματικές διασώσεις επιζώντων από τα ερείπια μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε σε Τουρκία και Συρία.

Τα ξημερώματα ανασύρθηκε ζωντανή μια 40χρονη γυναίκα, η Σιπέλ Καγιά, στο προάστιο του Γκαζίαντεπ, μετά από 170 ώρες. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 6 τα ξημερώματα, 5 ώρα Ελλάδος.

Gaziantep'in Islahiye ilcesinde depremde y?k?lan binan?n enkaz?nda kalan 40 yas?ndaki Sibel Kaya 170 saat sonra sag c?kar?ld? https://t.co/aYLWW1C7YL pic.twitter.com/hkM2XZCbav — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 13, 2023





Μια γυναίκα και ένα παιδί ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια την Κυριακή, έξι ημέρες μετά τον σεισμό στην Τουρκία, από μια ομάδα διασωστών από το Ελ Σαλβαδόρ στο Σεχίτ Αϊλελέρι, στον νότο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε.

El Salvador Arama Kurtarma ekipleri, Turk ekiplerin destegiyle, Depremden 150 saat sonra bir kad?n ve cocugu enkaz alt?ndan sag kurtard?lar.



Mucize!



Sukurler olsun ???????? pic.twitter.com/tk0xT8mj0p — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 12, 2023

"Η ομάδα των διασωστών του Ελ Σαλβαδόρ, με την υποστήριξη Τούρκων διασωστών, κατάφεραν να διασώσουν δύο επιζώντες, μια γυναίκα και ένα παιδί, έπειτα από περισσότερες από 150 ώρες κάτω από τα ερείπια", έγραψε ο πρόεδρος Μπουκέλε στο Twitter.

Πρόκειται για τον Μελίχ Εφέ Οζτσάν, ένα παιδί περίπου 5 ετών και την Ντενίζ Νταλ, μια γυναίκα γύρω στα 30, που νοσηλεύτηκαν, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος επισύναψε στο μήνυμά του ένα βίντεο όπου διακρίνεται ένα ακίνητο παιδί το οποίο βγάζουν από τα ερείπια οι διασώστες από το Ελ Σαλβαδόρ και το τοποθετούν σε φορείο, ενώ ακούγονται κραυγές και κλάματα από τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω από το σημείο.

Στο βίντεο φαίνεται στη συνέχεια, μια γυναίκα που καταφέρνει να κουνήσει τα χέρια της και απεγκλωβίζεται και αυτή, προτού οι διασώστες της βάλουν κολάρο για τον αυχένα και την τοποθετήσουν σε φορείο.

Η διάσωση έγινε το πρωί της Κυριακής κάτω από τα ερείπια του κτιρίου Εμπράρ Σιτεσί Χαζάλ Απαρτμάνι, στο Σεχίτ Αϊλελερί, στην κοινότητα Καχραμάνμαρας στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με την προεδρία του Ελ Σαλβαδόρ. "Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το παιδί είχε συμπτώματα υποθερμίας", σύμφωνα με την προεδρία.

Το Ελ Σαλβαδόρ έστειλε την Τετάρτη στην Τουρκία μια ομάδα αποτελούμενη από 100 διασώστες, μεταξύ των οποίων 58 ειδικοί στην έρευνα και διάσωση, 42 πυροσβέστες και γιατροί και αρκετοί σκύλοι.

