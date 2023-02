Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Συγκλονίζουν οι διασώσεις στα χαλάσματα (βίντεο)

Αχτίδα ελπίδας προσέφεραν συγκλονιστικές διασώσεις στα χαλάσματα, 6 ολόκληρες ημέρες μετά το κτύπημα του Εγκέλαδου, στην Τουρκία.

Οι διασώστες, 140 ώρες μετά τον φονικό σεισμό, εντοπίζουν σε πολυκατοικία που κατέρρευσε στη συνοικία Αντάκια στην επαρχία Χάται ένα μωρό 7 μηνών. Καταβεβλημένο αλλά ζωντανό.

Σε αυτή την πολυκατοικία στην ίδια περιοχή, ένα ισχνό ίχνος ζωής. Τιτάνια η προσπάθεια των διασωστών που βγάζουν από το σκοτάδι μετά από 136 ώρες την 7χρονη Ίσρα. Η οικογένεια της αγνοείται...

Λίγα μέτρα πιο μακριά στα ερείπια πολυκατοικιών που έχουν καταρρεύσει η τραγωδία είναι ανείπωτη.

Η ελπίδα δεν έχει σβήσει. Ο 35χρονος Μουσταφά Σαριγκούλ θα δει ξανά το φως του ήλιου. Βρισκόταν εγκλωβισμένος στο Καχραμανμαράς.

Στην Αλεξανδρέτα, μια έγκυος και ο αδερφός της έμειναν 140 ώρες μέσα στα συντρίμμια έως ότου τα χέρια των διασωστών καταφέρουν να τους τραβήξουν μέσα από τα ερείπια.

Συγκλονιστικό το ντοκουμέντο που καταγράφει κάμερα ασφαλείας στο μαιευτήριο του Γκαζιαντέπ. Νοσοκόμες μέσα στον φόβο και τον πανικό από το χτύπημα των ρίχτερ δεν τρέχουν να εγκαταλείψουν το κτίριο αλλά σπεύδουν να αγκαλιάσουν τις θερμοκοιτίδες για να προστατεύσουν τα νεογνά.

Διασώστες ξεσπούν σε λυγμούς. Έχουν μόλις διασώσει τον 12χρονο Μοχάμεντ. Έξι ημέρες μετά το σεισμό τον εντόπισαν στα συντρίμμια και επί ώρες έδιναν όλες τους τις δυνάμεις για να τον απεγκλωβίσουν.

Καθώς τα μέλη των σωστικών συνεργείων συνεχίσουν τις έρευνες, ο ΟΗΕ εκτιμά πως ο απολογισμός των θυμάτων που οδεύει στις 29.000, θα διπλασιαστεί και απειλεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο καθώς ακόμη δεν έχει αρχίσει η πραγματική καταγραφή.

Με την οργή να ξεχειλίζει για την αργή αντίδραση της κυβέρνησης στον καταστροφικό σεισμό και για τις κακές κατασκευές, η κυβέρνηση άρχισε να συλλαμβάνει εργολάβους οικοδομών σε όλη τη χώρα.





Εικόνες που δεν μπορεί να τις συλλάβει ανθρώπινος νους και στη Συρία. Σπαράσσει το κλάμα ενός μικρού κοριτσιού. Η εικόνα συγκλονίζει όταν οι διασώστες στο Χαλέπι αντιλαμβάνονται πως το μωρό βρίσκεται στην αγκαλιά της αδερφής της, το σώμα της οποίας το προστάτεψε από το να συνθλιβεί από τα συντρίμμια.

Η 9χρονη Φατμέ είναι μια από τα χιλιάδες ορφανά παιδιά που προκάλεσε ο σεισμός στη Συρία. Η μόνη που βγήκε ζωντανή μέσα από το σπίτι της.

Στοιβαγμένες σοροί, αυτοσχέδιοι τάφοι, μαζικές κηδείες. Μετά το θρήνο, το μακάβριο καθήκον. Βιαστικά αντίο καθώς οι επιζώντες επιστρέφουν πίσω στα χαλάσματα και στο πλευρό των σωστικών συνεργείων που συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν ανθρώπους, ζωντανούς ή νεκρούς, κάτω από τα ερείπια.













