Σεισμός στην Τουρκία: Άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 149 ώρες στα συντρίμμια (βίντεο)

Διασώστες έβγαλαν ζωντανό έναν 35χρονο από τα ερείπια έξι ημέρες μετά τον φονικό σεισμό.



Διασώστες ανέσυραν σήμερα ζωντανό από τα συντρίμμια έναν 35χρονο άνδρα στην τουρκική επαρχία Χατάι, έξι ημέρες μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία και τη Συρία έχει ξεπεράσει τους 28.000 και αναμένεται να αυξηθεί και άλλο.

Ομάδα Ρουμάνων διασωστών κατάφερε να ανασύρει τον 35χρονο Μουσταφά από τα συντρίμμια κτιρίου, μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, περίπου 149 ώρες μετά τον σεισμό.

«Η υγεία του είναι καλή, μιλούσε», δήλωσε ένας από τους διασώστες. «Έλεγε ‘βγάλτε με από εδώ γρήγορα, έχω κλειστοφοβία’», πρόσθεσε.

Hatay'?n Antakya ilcesinde depremde y?k?lan binan?n enkaz?nda kalan 35 yas?ndaki Mustafa Sar?gul, 149. saatte kurtar?ld? https://t.co/6H9UqXekzS pic.twitter.com/mn6AM0kBMx — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 12, 2023

Χθες Σάββατο η διασώστρια Γκιζέμ από τη νοτιοανατολική επαρχία Σανλιούρφα δήλωσε ότι είδε ανθρώπους να επιδίδονται σε λεηλασίες στην Αντάκια. «Δεν μπορούμε να παρέμβουμε, καθώς οι περισσότεροι κρατούν μαχαίρι».

Η αστυνομία και στρατιώτες προσπαθούν να διατηρήσουν την τάξη, να ελέγξουν την κυκλοφορία και να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και διανομής τροφίμων.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, περίπου 80.000 άνθρωποι νοσηλεύονται, ενώ οι άστεγοι έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.

Με τις βασικές υποδομές να έχουν καταστραφεί, οι επιζώντες ανησυχούν για την εμφάνιση ασθενειών. «Αν οι άνθρωποι δεν πεθάνουν εδώ, κάτω από τα συντρίμμια, θα πεθάνουν από τα τραύματα. Διαφορετικά από τις ασθένειες», τόνισε η Γκιζέμ. «Δεν υπάρχουν τουαλέτες εδώ. Είναι μεγάλο πρόβλημα».

Από την πλευρά του ο Μάρτιν Γκρίφιθς, αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ, χαρακτήρισε τον σεισμό αυτό το χειρότερο γεγονός που έχει συμβεί στην περιοχή εδώ και έναν αιώνα, ενώ προέβλεψε ότι ο αριθμός των νεκρών «τουλάχιστον θα διπλασιαστεί». «Νομίζω ότι είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε με ακρίβεια (τον απολογισμό των θυμάτων)», πάντως «είμαι σίγουρος ότι θα διπλασιαστεί, αν δεν αυξηθεί ακόμη περισσότερο», είπε ο Γκρίφιθς στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Ο σεισμός αυτός είναι η έβδομη πιο φονική καταστροφή που έχει καταγραφεί αυτό τον αιώνα, με τον απολογισμό των νεκρών να πλησιάζει αυτόν του σεισμού του 2003 στο Ιράν, όπου σκοτώθηκαν 31.000 άνθρωποι.

Μέχρι στιγμής οι επίσημοι απολογισμοί κάνουν λόγο για 24.617 νεκρούς στην Τουρκία και περισσότερους από 3.500 νεκρούς στη Συρία, όπου όμως τα στοιχεία δεν έχουν ενημερωθεί από την Παρασκευή.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς επισκέφθηκε το Χαλέπι στη Συρία και χαρακτήρισε την καταστροφή «σπαραξικάρδια».

