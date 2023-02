Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία - EMAK: Άκαρπες οι έρευνες για την 24χρονη αθλήτρια

Αποχωρούν από το σημείο οι Έλληνες διασώστες. Συνεχίζει το ειδικό τμήμα διασωστών της τουρκικής αστυνομίας. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Ευθύμιος Λέκκας. "Άγγιξαν" τους 26.000 οι νεκροί.



Άκαρπες ήταν τελικά οι έρευνες των Ελλήνων διασωστών της ΕΜΑΚ για την ανεύρεση νεαρής αθλήτριας που φέρεται να έστειλε μήνυμα μέσα από τα χαλάσματα πολυώροφου κτηρίου στην Αντιόχεια.



Στα συντρίμμια δεν βρέθηκε ίχνος ζωής από την 24χρονη, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η ΕΜΑΚ ολοκλήρωσε τις έρευνες και αποχωρεί από το σημείο και πλέον συνεχίζει το ειδικό τμήμα διασωστών της τουρκικής αστυνομίας.



Οι προσπάθειες των Ελλήνων διασωστών της ΕΜΑΚ για την ανεύρεση της νεαρής αθλήτριας του βόλεϊ, συνεχίστηκαν όλο το βράδυ καθώς ο αδερφός της κοπέλας είχε ζητήσει από την ελληνική ομάδα να επιμείνει.



Στην ελληνική αποστολή επιχειρούσαν 25 διασώστες από την 1η και 2η ΕΜΑΚ, ένας σκύλος και 5 άτομα ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ.

Η ελληνική διασωστική αποστολή βρέθηκε στο σημείο λίγο πριν τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου μαζί με άλλες 4 διεθνείς αποστολές, μεταξύ των οποίων, μία από τη Βραζιλία και δύο από την Τουρκία.

HATAY’DA DUVARA VURAN GENC KARDESLERIMIZIN OLDUGU BINA ENKAZINDA 3 KISIDEN ISI ALINDI!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/rFuSmIBc7V — Yag?z Sabuncuoglu (@yagosabuncuoglu) February 12, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποστολές έκαναν κάθετες διεισδύσεις σε δύο διαφορετικά σημεία χρησιμοποιώντας τα γεώφωνα και τα διασωστικά σκυλιά, ενώ μέλη των τουρκικών συνεργείων ενημέρωσαν τους συναδέλφους τους πως από τα γεώφωνα τους εντόπισαν φωνές μέσα από τα ερείπια.

«Δεν υπάρχει αποτέλεσμα στις έρευνες», είπε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος βρίσκεται στην Τουρκία μαζί με τα μέλη της ΕΜΑΚ. Όπως σημείωσε «πολλές φορές συγγενείς λένε ότι ακούνε φωνές στα χαλάσματα και είναι εύλογο αυτό, ωστόσο μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα» και τόνισε ότι «είναι μεγάλη συζήτηση για το πώς και που επιχειρούμε». «Η κάθε επιχειρησιακή ομάδα δεν μπορεί να παρασύρετε από κάθε πληροφορία», υπογράμμισε ο κ. Λέκκας.

Άγγιξε τους 26.000 ο αριθμός των νεκρών

Εν τω μεταξύ, αυξήθηκε σε σχεδόν 26.000 ο απολογισμός των θυμάτων από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Δευτέρα τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία.

Στην Τουρκία, η Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (ΑFAD) ανακοίνωσε απόψε πως έχουν επιβεβαιωθεί 22.327 θάνατοι από τους σεισμούς.

Ο απολογισμός των θυμάτων ξεπερνά τις 3.500 στη Συρία, όπου τα επίσημα στοιχεία δεν έχουν επικαιροποιηθεί από χθες.

