Σεισμός σε Τουρκία - Συρία: Πάνω από 23000 οι νεκροί

Αυξήθηκε εκ νέου ο απολογισμός των θυμάτων από τον καταστροφικό σεισμό. Ο Ερντογάν αναγνωρίζει «κενά» αλλά επιτίθεται στους επικριτές του.



Αυξήθηκε εκ νέου ο απολογισμός των θυμάτων των καταστροφικών σεισμών που συγκλόνισαν τη Δευτέρα τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία, ξεπερνώντας συνολικά τις 23.000 στις δύο χώρες.

Στην Τουρκία, η Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (ΑFAD) ανακοίνωσε πως μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 20.665 θάνατοι από τους σεισμούς, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 79.717.

Νωρίτερα σήμερα, διασώστες ανέσυραν ζωντανούς από τα ερείπια μια μητέρα και το μόλις 10 ημερών μωράκι της. Όσο περνούν οι ώρες, εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν.

Περισσότεροι από 3.466 είναι οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι στη Συρία και ως εκ τούτου ο απολογισμός των θυμάτων στις δύο χώρες ανέρχεται σε τουλάχιστον 23.341.

Ο Ερντογάν αναγνωρίζει «κενά» αλλά επιτίθεται στους επικριτές του

Η βοήθεια «δεν φτάνει τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν», αναγνώρισε για πρώτη φορά χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πέντε ημέρες μετά τον φονικό σεισμό.

«Η καταστροφή επηρέασε τόσα πολλά κτίρια (...) που δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να παράσχουμε την έκτατη βοήθεια όσο γρήγορα ελπίζαμε», δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους σε επίσκεψή του στην πόλη Αντιγιαμάν (νότια), που έχει πληγεί σοβαρά από την καταστροφή.

Ο Ερντογάν είχε ήδη αναγνωρίσει την Τετάρτη «κενά» στην ανταπόκριση των αρχών στο σεισμό, λέγοντας ότι είναι «αδύνατον να είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοια καταστροφή».

Ο πανταχού παρών Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία επί 20 χρόνια και επιθυμεί να παραμείνει μετά τις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου, επικρίνεται έντονα από τους επιζώντες για τη βραδύτητα της άφιξης της βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

Στην επαρχία Αντιγιαμάν, μια από τις πληγείσες από τους σεισμούς, ο Μεχμέτ Γιλντιρίμ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες «δεν είδα κανέναν πριν τις 14:00 τη δεύτερη ημέρα μετά τον σεισμό», δηλαδή 34 ώρες μετά την πρώτη δόνηση. «Ούτε το κράτος ούτε την αστυνομία ούτε στρατιώτες. Ντροπή σας! Μας αφήσατε στην τύχη μας».

Πολλοί άνθρωποι καταγγέλλουν ελλείψεις σε διαθέσιμα μέσα, ιδίως σε προμήθειες. Το Γαλλικό Πρακτορείο σημείωσε την Πέμπτη την ανάπτυξη περισσότερων ανυψωτικών μηχανημάτων και διασωστών - ειδικά ξένων - στην πόλη.

«Μπορεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου να υπήρξαν ελλείψεις, τεχνικά προβλήματα, αλλά είμαστε στο πλευρό του λαού μας με όλα μας τα μέσα», τόνισε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι η Τουρκία έχει αναπτύξει «πιθανόν τη μεγαλύτερη ομάδα διάσωσης στον κόσμο, με 141.000 διασώστες.

Παράλληλα ανέφερε ότι κάποιοι άνθρωποι λεηλατούν καταστήματα και επιτίθενται σε επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε στην επαρχία θα επιτρέψει στο κράτος να επιβάλει τα αναγκαία τιμωρητικά μέτρα.

