Σεισμός στην Τουρκία - Λέκκας: Ακούγαμε φωνές εγκλωβισμένων, έπρεπε να επιλέξουμε ποιον θα σώσουμε

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η ελληνική αποστολή και το μεγάλο ρήγμα του φονικού σεισμού που εντόπισε. Συγκλονιστικές στιγμές περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο Ευθύμιος Λέκκας.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» μίλησε ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, ενώ βρίσκεται στην Τουρκία μαζί με τα μέλη της ΕΜΑΚ που επιχειρούν για διασώσεις κάτω από τα συντρίμμια και ομάδα καθηγητών από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, η ελληνική αποστολή ήταν η πρώτη ομάδα που βρήκε το σεισμογόνο ρήγα στην Τουρκία, μετά τις διασωστικές ενέργειες που ήταν πρωτεύον ζήτημα.

Όπως είπε ο Ευθύμιος Λέκκας «οι ζώνες οριοθετούν τις περιοχές που έχουμε ανάπτυξη των βλαβών και ερμηνεύουν πολλές από τις βλάβες». Όλα αυτά ενσωματώνονται σε ένα αποτέλεσμα και εξηγεί γιατί έχουμε αυτή την μεγάλη καταστροφή και τις χιλιάδες καταρρεύσεων, σημείωσε ακόμα.

Σχετικά με το διασωστικό έργο της ελληνικής ομάδας είπε ότι «ανταποκριθήκαμε άμεσα, ήμασταν η πρώτη ομάδα που έφτασε στην Τουρκία και επικεντρωθήκαμε στο να σώσουμε κόσμο».

«Οι στιγμές ήταν συγκλονιστικές, ακούγαμε φωνές εγκλωβισμένων», περιέγραψε ο κ. Λέκκας, προσθέτοντας ότι «έπρεπε να επιλέξουμε που θα πάμε και ποιον θα σώσουμε», ενώ τόνισε ότι η απόφαση εναρμονίζεται με κριτήρια που είναι σκληρά.

«Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει διασωστικό έργο. Οι άνδρες της ΕΜΑΚ είναι εξουθενωμένοι. Ξεκουράζονται μέσα σε σκηνές που είναι μέσα στο κρύο», σημείωσε ακόμα.

Σχετικά με τους νεκρούς στην Τουρκία ο κ. Λέκκας είπε ότι «οι περίστεροι άνθρωποι ήταν στα κρεβάτια τους. Αυτό δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. Οι καταρρεύσεις των πολυκατοικιών ήταν άμεσες» και υπογράμμισε ότι τα κτήρια κατέρρευσαν υπό την μορφή θρυμματισμού. Αυτό δείχνει ότι τα κτήρια ήταν ακατάλληλα, ανέφερε.

«Από τον υπολογισμό των καταρρεύσεων των κτηρίων μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των νεκρών. Ωστόσο φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε τον ακριβή αριθμό των νεκρών», είπε τέλος ο κ. Λέκκας.

