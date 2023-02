Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Συγκλονίζει η επιχείρηση διάσωσης 24χρονης αθλήτριας - Έδωσε στίγμα από τα συντρίμμια (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία και στο σημείο που επιχειρεί υπάρχουν ενδείξεις για ανθρώπους κάτω από τα χαλάσματα.

Οι άνδρες της ελληνικής ΕΜΑΚ μαζί και με διασώστες από τη Βραζιλία και την Τουρκία επιχειρούν να εντοπίσουν την 24χρονη αθλήτρια, η οποία σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε σε ζωντανή σύνδεση η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδέου βρίσκεται κάτω από τα χαλάσματα μαζί με άλλες 3 γυναίκες και ένα μικρό αγοράκι που το αναζητά ο πατέρας του.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Άννα Ανδρέου ο πατέρας του παιδιού φέρεται να τηλεφώνησε στο κινητό του παιδιού του και η κλήση να απαντηθηκε χωρίς όμως να ακούσει κάποια φωνή.

Συγκλονίζουν οι εικόνες που μετέδωσε ζωντανά ο ΑΝΤ1 με τους διασώστες να ζητούν απόλυτη ησυχία προκειμένου να εντοπίσουν την προέλευση των ήχων που ακούν από τα συντρίμμια ενώ λίγο αργότερα ακούστηκαν χειροκροτήματα, που δίνουν νότα αισιοδοξίας. Η θερμική κάμερα των διασωστών εντόπισε σημάδια ζωής.

Η κοπέλα που έιναι αθλήτρια του βόλεϊ βρίσκεται στο σημείο που κάνει έρευνα η ΕΜΑΚ στην Αντιόχεια και οι διασώστες θεώρουν πως θα τα καταφέρει καθώς είναι αθλήτρια, ενώ παράλληλα οι διασώστες το πρωί άκουσαν "σημάδια ζωής" με ήχους που έμοιαζαν με γρατζουνιές και χτυπήματα από τα χαλάσματα.

Τις προηγούμενες 24 ώρες 67 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα ερείπια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι. Περίπου 80.000 άνθρωποι νοσηλεύονται, ενώ 1,05 εκατ. έχουν μείνει άστεγοι λόγω του σεισμού, πρόσθεσε.

«Βασικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε την επιστροφή στην κανονικότητα προσφέροντας μόνιμη κατοικία σε αυτούς μέσα σε ένα χρόνο και να φροντίσουμε ότι θα γιατρέψουν τον πόνο τους το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε ο Οκτάι.

Σύμφωνα με σημερινό απολογισμό της υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD), 20.655 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Τουρκία. Στη Συρία οι νεκροί ανέρχονται σε περισσότερους από 3.500, ενώ πολλοί άνθρωποι παραμένουν στα συντρίμμια.





