Σεισμός στην Τουρκία: Γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή μετά από 104 ώρες (εικόνες)

Ακόμα ένα "θαύμα" στα συντρίμμια από τον φονικό σεισμό. Πώς ομάδα Γερμανών διασωστών κατάφερε να την απεγκλωβίσει.



Μια γυναίκα ανασύρθηκε σήμερα ζωντανή στο Κιριχάν της Τουρκίας από μια ομάδα Γερμανών διασωστών έπειτα από 104 ώρες που παρέμεινε καταπλακωμένη απο τα συντρίμμια του σπιτιού της που κατέρρευσε, από τον καταστροφικό σεισμό.

Γερμανοί διασώστες σήκωσαν με προσοχή την 40χρονη Ζεϊνέπ Καχραμάν για να την τοποθετήσουν σε φορείο και να την μεταφέρουν στο ασθενοφόρο, ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

«Η ομάδα διάσωσης χρειάστηκε περισσότερες από 50 ώρες για να περάσει μέσα από τα ερείπια και να προσεγγίσει τη γυναίκα», έγραψε στο Twitter η γερμανική ΜΚΟ I.S.A.R. Germany.

Η γερμανική ομάδα κατάφερε να κρατήσει ζωντανή τη γυναίκα αυτήν παρέχοντάς της νερό και χυμό φρούτων χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο. Επίσης διατήρησε επαφή μαζί της χάρη σε ένα μικρό πηγάδι.

!? ???????? RETTUNG NACH UBER 100 STUNDEN - Unser Team hat am Morgen eine Frau aus den Trummern eines Hauses im turkische #Kirikhan gerettet. Die Rettungsmannschaft hatte sich in uber 50 Stunden durch die Trummer zu der Frau vorgearbeitet. #erdbeben #turkei @UNOCHA @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/nIYsilAQ7s — I.S.A.R. Germany (@ISAR_GERMANY) February 10, 2023

«Η διάσωση ήταν πολύ περίπλοκη γιατί δεν υπήρχε χώρος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της ΜΚΟ Στέφαν Χάινε, περιγράφοντας το έργο των διασωστών "ανά εκατοστό με τη βοήθεια υδραυλικής σφύρας". «Η γυναίκα παρέμεινε πολύ μεγάλο διάστημα μπρούμυτα δίπλα σε συγγενείς της που σκοτώθηκαν».

«Και για εμάς τους ίδιους αυτή η επιχείρηση ήταν μοναδική», πρόσθεσε το μέλος αυτό της ΜΚΟ, η οποία ειδικεύεται ιδιαίτερα στην παροχή βοήθειας σε θύματα φυσικών καταστροφών. «Ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαμε διατηρήσει τόσο μεγάλο διάστημα επαφή με ένα άτομο που είναι καταπλακωμένο".

Η γυναίκα αυτή άντεξε περισσότερο από το όριο των 72 ωρών, που θεωρείται κρίσιμο από τους ειδικούς για την εύρεση επιζώντων κάτω από τα ερείπια.

?????? KORKMA - HAB KEINE ANGST - Unser Team arbeitet jetzt schon seit uber 50 Stunden daran, eine verschuttete Frau im turkischen #k?r?khan aus einem eingesturzten Haus zu befreien. Uber einen kleinen Schacht wird der Kontakt zu der Frau gehalten. WIR GEBEN NICHT AUF!

##erdbeben pic.twitter.com/2MKoDujWaT — I.S.A.R. Germany (@ISAR_GERMANY) February 10, 2023

"Τώρα πιστεύω στα θαύματα", είπε ο Στίβεν Μπάγερ, ο αρχηγός της Διεθνούς Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης που επιχειρεί στην περιοχή. "Βλέπετε τους ανθρώπους να κλαίνε και να αγκαλιάζονται. Είναι τόσο μεγάλη η ανακούφιση για το ότι αυτή η γυναίκα υπό τέτοιες συνθήκες βγήκε σε τόσο καλή κατάσταση. Εϊναι ένα απόλυτο θαύμα".

Περισσότερο από 90% των επιζώντων ενός σεισμού διασώζονται εντός τριών ημερών μετά την καταστροφή. Ωστόσο αυτή η διάρκεια μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τη συχνότητα των μετασεισμών και την αμεσότητα της παροχής βοήθειας.

Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων από τον σεισμό σε νότια Τουρκία και βορειοδυτική Συρία ήταν 21.000 σήμερα το πρωί. Εκατοντάδες χιλιάδες περισσότεροι άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι και χωρίς τρόφιμα σε συνθήκες πολικού ψύχους.





