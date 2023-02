Life

“Η ΓΕΦΥΡΑ” στον ΑΝΤ1: πότε κάνει πρεμιέρα η μίνι σειρά

Μία μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1+ , ένα εκρηκτικό πολιτικό θρίλερ υψηλής κινηματογραφικής ποιότητας, που γοήτευσε κοινό και κριτικούς, έρχεται στον ΑΝΤ1 για να μας καθηλώσει.

Μια γέφυρα στη συνοριακή γραμμή μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας.

Ένα πτώμα που αποκαλύπτει ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα.

Παράνομοι μηχανισμοί και συγκάλυψη ενός μυστικού, που θα μπορούσε να διαταράξει τις ισορροπίες μεταξύ των δύο χωρών.

Μια Ελληνίδα και ένας Τούρκος αστυνομικός που αναγκάζονται να συνεργαστούν.

Καθηλωτικές ερμηνείες, συγκλονιστική φωτογραφία και μοναδική ατμόσφαιρα μυστηρίου συνθέτουν μοναδικά, ένα ξεχωριστό ελληνικό noir που θα μας συγκλονίσει.

«Η ΓΕΦΥΡΑ» έρχεται από το ANT1+ στον ΑΝΤ1, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου και κάθε Τετάρτη στις 22:00.

Στη «Γέφυρα», Ελλάδα και Τουρκία ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν την ελληνική μεταφορά της σκανδιναβικής αστυνομικής σειράς «Bron/Broen», που έχει προβληθεί σε περισσότερες από 100 χώρες, αποσπώντας δεκάδες βραβεία, ενώ έχει, ήδη, προσαρμοστεί σε έξι χώρες. Στην έβδομη, ελληνική εκδοχή, με πρωταγωνιστές τον Μπουράκ Χακί και τη Μαντώ Γιαννίκου, η αρχική ιστορία εμπλουτίζεται με στοιχεία πολιτικού θρίλερ και προσαρμόζεται στα ελληνοτουρκικά δεδομένα. Με φόντο τη δική μας πλευρά του χάρτη, η σειρά ακροβατεί συνεχώς ανάμεσα σε δίπολα που μαγνητίζουν τους πρωταγωνιστές και ελέγχουν τις πράξεις τους: Δύση και Ανατολή, Ελλάδα και Τουρκία, παρανομία και καθήκον, αλήθειες και μυστικά.

Λίγα λόγια για την υπόθεση της σειράς

Στη «ΓΕΦΥΡΑ», όλα ξεκινούν όταν ένα πτώμα τοποθετημένο με συμβολικό τρόπο πάνω στη συνοριακή γραμμή της γέφυρας που ενώνει την Ελλάδα με την Τουρκία, αναγκάζει την Ελληνίδα αστυνομικό Σοφία Μπακάλη και τον Τούρκο Κενάν Καραμάν να αναλάβουν την υπόθεση της ασυνήθιστης δολοφονίας. Πολύ γρήγορα, οι δύο αστυνομικοί συνειδητοποιούν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ανυποψίαστοι για τις πολιτικές δυνάμεις που εμπλέκονται και προσπαθώντας να εξιχνιάσουν την υπόθεση, η Σοφία και ο Κενάν θα βρεθούν σε θανάσιμο κίνδυνο, καθώς οι υπαίτιοι κάνουν τα πάντα προκειμένου να συγκαλύψουν ένα εκρηκτικό μυστικό. Όμως, το τίμημα της αλήθειας είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φαντάζονται, με την αποκάλυψή της να απειλεί να οδηγήσει ακόμα και σε ελληνοτουρκική σύρραξη. Στο τέλος, η Σοφία και ο Κενάν θα κληθούν να αποφασίσουν τι έχει μεγαλύτερη σημασία: το καθήκον ή η ζωή τους.

Συντελεστές

Σενάριο / Διασκευή: Κώστας Γεραμπίνης, Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Άλκη Πολίτη, Nazli Ef Durlu

Σκηνοθεσία: Γιάννης Χαριτίδης

Πρωταγωνιστούν: Μαντώ Γιαννίκου, Burak Hakki, Ακύλλας Καραζήσης, Πηνελόπη Τσιλίκα, Νίκος Ψαρράς, Θάνος Τοκάκης, Αλέξανδρος Μούκανος, Δανάη Επιθυμιάδη, Atakan Yilmaz.

Όλα επεισόδια της σειράς «Η ΓΕΦΥΡΑ» είναι διαθέσιμα στο antennaplus.gr

