Σεισμός Τουρκία – Συρία: Διασώσεις από τα συντρίμμια μετά από μία εβδομάδα (εικόνες)

Λίγο προτού ολοκληρωθούν οι έρευνες για επιζώντες στα συντρίμμια, βγήκαν κι άλλοι άνθρωποι ζωντανοί.

Διασώστες ανέσυραν ζωντανό ένα 13χρονο αγόρι από τα χαλάσματα ενός κτιρίου που κατέρρευσε, 182 ώρες μετά τον σεισμό της περασμένης Δευτέρας στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας.

Τα πλάνα που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters δείχνουν τον έφηβο να κρατάει το χέρι ενός διασώστη ενώ τον τοποθετούν σε φορείο, αφού του ακινητοποίησαν το κεφάλι και τον κάλυψαν με μια κουβέρτα για να τον κρατήσουν ζεστό. Στη συνέχεια τον μεταφέρουν σε ένα ασθενοφόρο.

Ενώ οι ελπίδες για την ανεύρεση και άλλων επιζώντων στα συντρίμμια σταδιακά σβήνουν, ο απολογισμός από τους σεισμούς που έπληξαν την περασμένη εβδομάδα την Τουρκία και τη γειτονική Συρία ξεπερνά ήδη τους 37.000 νεκρούς και θεωρείται βέβαιο ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί.

Θαύματα, παρά τις λιγοστές ελπίδες για ζωή

Μία γυναίκα είχαν βγάλει νωρίτερα οι διασώστες, από συντρίμμια στην Αντάκεια.

Η γυναίκα βρισκόταν εκεί επί 174 ώρες και μεταξύ των διασωστών της βρίσκονταν και ανθρακωρύχοι.

Ανθρακωρύχοι μαζί με μέλη του δήμου Κωνσταντινούπολης έβγαλαν κι ένα 16χρονο κορίτσι από τη Συρία, από κτήριο της Αντάκειας, μετά από 160 ώρες.

Ολοκλήρωση των επιχειρήσεων διάσωσης

Η φάση των διασώσεων στη Συρία και την Τουρκία «πλησιάζει στο τέλος της» μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας, με την έμφαση τώρα να δίνεται στην παροχή καταλύματος, τροφίμων, εκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης στους επιζώντες, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) Μάρτιν Γκρίφιθς.

«Αυτό που προκαλεί περισσότερη εντύπωση εδώ είναι ότι ακόμη και στο Χαλέπι, που έχει υποφέρει τόσο εδώ και πολλά χρόνια, αυτή η στιγμή, εκείνη η στιγμή ήταν η χειρότερη εμπειρία που έχουν ζήσει αυτοί οι άνθρωποι», τόνισε ο Γκρίφιθς από το Χαλέπι όπου βρίσκεται.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ πρόσθεσε επίσης ότι ο οργανισμός θα μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια από τις περιοχές που ελέγχονται από τη συριακή κυβέρνηση προς τις ανταρτοκρατούμενες περιοχές στη βορειοδυτική Συρία.

«Θα μεταφέρουμε βοήθεια από εδώ προς τα βορειοδυτικά, αλλά τα βορειοδυτικά είναι μόνο ένα μέρος της Συρίας είναι σημαντικό να φροντίσουμε τους ανθρώπους εδώ», υπογράμμισε ο Γκρίφιθς.

Ο απολογισμός των νεκρών στη Συρία σημείωσε μεγάλη αύξηση σήμερα, με τον ΟΗΕ να αναφέρει ότι περισσότεροι από 4.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο βορειοδυτικό, ανταρτοκρατούμενο τμήμα της χώρας και περισσότεροι από 7.600 ακόμη έχουν τραυματιστεί. Από την πλευρά της η Δαμασκός έχει ανακοινώσει 1.414 νεκρούς στις περιοχές της Συρίας που ελέγχει.

Ο Γκρίφιθς επεσήμανε ότι έχει ακούσει συγκλονιστικές μαρτυρίες από επιζώντες στο Χαλέπι: «Άνθρωποι που έχασαν τα παιδιά τους, κάποιοι που διέφυγαν, άλλοι που έμειναν στο κτίριο. Τα τραύματα των ανθρώπων με τους οποίους μίλησα ήταν εμφανή και αυτά τα τραύματα πρέπει να γιατρέψει ο κόσμος».









