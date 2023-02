ΑΕΚ: Ο Ολεγκ Νταντσένκο υπέστη τριπλή ανακοπή καρδιάς

Ο δεξιός μπακ της Ένωσης που αγωνίζεται δανεικός στη Ζόρια, βρίσκεται στην εντατική και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο Ολεγκ Νταντσένκο υπέστη τριπλή ανακοπή και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική. Ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ έχασε τις αισθήσεις του στην προπόνηση της Ζόρια όπου αγωνίζεται δανεικός από την «Ένωση» και ο γιατρός της ομάδας τον επανέφερε στη ζωή με απινιδωτή.

Ο παίκτης διακομίσθηκε άμεσα σε νοσοκομείο της Τουρκίας (στη γειτονική χώρα προετοιμάζεται η Ζόρια), βρίσκεται στην εντατική και είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ελάχιστα είναι τα νέα που έχουν γίνει γνωστά, με την ευχή όλων ο Νταντσένκο να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Θυμίζουμε πως ο Ουκρανός αμυντικός είχε βιώσει μια τραγωδία στις 14 Ιανουαρίου του 2022, την ημέρα που έφυγε από την ΑΕΚ ως δανεικός για τη Ζόρια, καθώς είχε χάσει τη σύζυγό του σε τροχαίο δυστύχημα λίγο έξω από την Οδησσό.

Η Βικτόρια Νταντσένκο οδηγούσε μια Mercedes στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κίεβο με την Οδησσό, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, βγαίνοντας εκτός πορείας. Η σύζυγος του Ουκρανού τον είχε μεταφέρει στο αεροδρόμιο του Κιέβου για να πετάξει για Ζαπορίζιε προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή και το δυστύχημα συνέβη κατά την επιστροφή της.

Πηγή: gazzetta.gr

