Μητσοτάκης: Η απάντηση των πολιτών θα είναι Δημοκρατία με τη Νέα Δημοκρατία

Πολιτική συγκέντρωση του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη. Τα μηνύματα προς την αντιπολίτευση.

"Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη δύναμη αυτοπεποίθησης και θα κερδίσει τις εκλογές", τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε πολιτική συγκέντρωση το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)

"Σήμερα η Κοζάνη στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα που ακούγεται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, αντηχώντας από άκρη σε άκρη της χώρας, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη δύναμη αυτοπεποίθησης και θα κερδίσει και τις εκλογές", είπε στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

"Καθώς μπαίνουμε στην τελευταία ευθεία για τις εκλογές, αυτό δεν είναι άλλο από το διπλό μήνυμα που εκπέμπει πια κάθε γωνιά της πατρίδος μας. Το μήνυμά της αυτοδύναμης Ελλάδας και της αυτοδύναμης και πρωτοπόρας Νέας Δημοκρατίας.

Το μήνυμα που στέλνετε εσείς οι Μακεδόνες είναι το έναυσμα της νίκης για να κάνουμε ακόμα πιο γερές τις βάσεις που θεμελιώσαμε και να κτίσουμε, όλες και όλοι μαζί, ένα καλύτερο αύριο για την όμορφη περιοχή σας, που πάντα έχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου".

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους συγκεντρωμένους για την ενθουσιώδη, όπως είπε, υποδοχή που του επιφύλαξαν και τόνισε πως η επόμενη συγκέντρωση θα γίνει σε μεγαλύτερο ακόμα, χώρο για να χωρέσουν και αυτοί που έμειναν απέξω από την αίθουσα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τάζει χρήματα που δεν υπάρχουν

Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, ότι τάζει χρήματα που δεν υπάρχουν.

Είπε χαρακτηριστικά ότι «τώρα τάζει 45 δισεκατομμύρια ευρώ από το γνωστό λευτόδενδρο της Θεσσαλονίκης, περισσότερα και από αυτά που έλεγε το 2015, για να βάλει μετά καμιά τριανταριά φόρους και να κόψει 17 φορές μισθούς και συντάξεις και να κλαίγεται τώρα για τον νόμο Κατρούγκαλου, τον οποίο ο ίδιος ψήφισε» και συμπλήρωσε:«Αμα ξέρεις ότι δεν έχεις καμιά τύχη να κερδίσεις τις εκλογές, τάζεις ότι θέλεις».

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να τάξει χρήματα που δεν υπάρχουν και δεν θα διαρρήξει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Τρία είναι τα ζητούμενα για τη χώρα: η σταθερότητα, η συνέπεια και η συνέχεια που έχουμε χαράξει

"Σε ένα τόσο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με πόλεμο στην Ευρώπη, με κρίσεις που διαρκούν, με έναν απρόβλεπτο γείτονα τρία είναι τα πραγματικά ζητούμενα της χώρας. Η σταθερότητα, η συνέπεια και η συνέχεια της πορείας που έχουμε χαράξει", είπε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Με άλλα λόγια, στην επόμενη εκλογική μάχη δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για επιπόλαιες δήθεν ψήφους διαμαρτυρίας, για ανέξοδα τάχα μηνύματα προς την εξουσία ή για επικίνδυνα πειράματα με τετελεσμένα τα οποία, προσέξτε, μετά δεν θα διορθώνονται", επισήμανε και πρόσθεσε:"Η ψήφος στην πρώτη κάλπη θα είναι αυτή που θα κρίνει ποιος θα κυβερνήσει την κρίσιμη επόμενη μέρα.

Η δεύτερη κάλπη, που θα χρειαστεί καθώς φαίνεται, θα κάνει την απόφαση αυτή πιο βέβαιη και πιο δυνατή.

Η συγκυρία είναι κρίσιμη δεν επιτρέπει στην πατρίδα μας να γίνει, ούτε ακυβέρνητη πολιτεία, ούτε να γίνει πολιτική Βαβέλ. Οι αποφάσεις αύριο θα πρέπει να είναι και γρήγορες και σταθερές.

Προς Θεού δεν πρέπει να χάνονται σε ατέρμονες συζητήσεις και σε ατελείωτα κομματικά παζάρια. Και ακριβώς για αυτό ένα και σταθερό είναι το ψηφοδέλτιο που από κομματική σκοπιμότητα γίνεται εθνική αναγκαιότητα. Το ψηφοδέλτιο της αυτοδύναμης Ελλάδος, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας".

Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον κ. Τσίπρα, λέγοντας: "Οι αντίπαλοί μας, βλέπετε, μη έχοντας τίποτε να προτείνουν για το παρόν και το μέλλον, επιστρέφουν Το μόνο που ξέρουν να κάνουν πραγματικά πολύ καλά. Με ψέματα κατασκευάζουν συνέχεια μία μίζερη εικονική πραγματικότητα, τάζοντας όπως συνήθως ακάλυπτες επιταγές που καλύπτουν ουσιαστικά καινούργιες επιβαρύνσεις και περικοπές. Ξέρετε τα παραμύθια είναι δωρεάν, αλλά η αλήθεια θέλει μέτρο και θέλει και μέτρημα".

Επέκρινε την απόφαση του κ. Τσίπρα για αποχή από τις ψηφοφορίες στη Βουλή και σημείωσε:"Η χώρα θέλει σοβαρούς βουλευτές, όχι ανώριμους διαδηλωτές. Αυτή η συμπεριφορά την κλείνει ταυτόχρονα και το μάτι σε κάθε ακραίο στοιχείο.

Έξω από το κοινοβούλιο, το ξέρουμε καλά, το έχουμε ζήσει εμείς οι παλιότεροι βουλευτές, τη δύσκολη περίοδο του 2011-2012, καραδοκεί ο λαϊκισμός του πεζοδρομίου.

Και ίσως για αυτό τελικά η αξιωματική αντιπολίτευση να ψέλισε ένα αμήχανο "παρών" και στη διάταξη που προστατεύει το πολίτευμα από εγκληματικές οργανώσεις και πρόσωπα".

Είπε πως η στάση αυτή του κ. Τσίπρα είναι "ανοιχτή και σε υποψίες πως δεν θα έλεγαν όχι σε κάποιες χρυσές αυγές, αν αυτές βοηθούσαν στις δικές τους κομματικές σκοπιμότητες".

"Το δίλημμα, λοιπόν, δεν είναι Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία, όπως λέει ο κ. Τσίπρας, αλλά κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Πρωθυπουργός Μητσοτάκης ή πρωθυπουργός Τσίπρας;

Η απάντηση των πολιτών θα είναι Δημοκρατία με τη Νέα Δημοκρατία", τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

