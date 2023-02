Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός: Έβρεξε… γκολ στο Φάληρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απολαυστικοί οι πρωταθλητές «έβγαλαν εξάσφαιρο» και «καθάρισαν» τον Παναιτωλικό, όταν μείωσε το σκορ και ξαναμπήκε στο παιχνίδι.

Εντυπωσιακός επιθετικά, ο Ολυμπιακός συνέτριψε τον Παναιτωλικό με 6-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην τελευταία αναμέτρηση της 22ης αγωνιστικής και υποχρέωσε την ομάδα του Αγρινίου στη βαρύτερη ήττα της ιστορίας της στη Σούπερ Λίγκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» επανέκαμψαν άμεσα μετά το 0-3 από την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου, στην OPAP Arena και με μια «παράσταση» θεάματος και ουσίας έμειναν ξανά μόνοι στην τρίτη θέση, μετά το πάθημα του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη.

Η επιθετικότητα των γηπεδούχων καρποφόρησε μόλις στο 9ο λεπτό, με τον Ροντινέι να κάνει ωραία ενέργεια από δεξιά και να σεντράρει στην καρδιά της άμυνας, όπου ο Μπακαμπού ξεπετάχτηκε και προλαβαίνοντας τους πάντες άνοιξε το σκορ με το δέκατο τέρμα του στο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός κυριαρχούσε στον αγωνιστικό χώρο και στο 25΄ λίγο έλλειψε να διπλασιάσει, αλλά το σουτ του Χάμες έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Κοντογιάννη, που όμως δεν απέφυγε το δεύτερο γκολ στο 45΄, όταν σε εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη ο Παπασταθόπουλος σηκώθηκε ψηλότερα απ΄ όλους και με καρφωτή κεφαλιά διπλασίασε για τους «ερυθρόλευκους».

Οι γηπεδούχοι είχαν θέσει τις βάσεις για την επικράτηση, παρότι τα «Καναρίνια» μείωσαν στο 50΄ με πλασέ του Καρέλη σε άδεια εστία από ωραία ενέργεια και ασίστ του Κολοβού στον συμπαίκτη του.

Έντεκα λεπτά αργότερα ωστόσο ο Ολυμπιακός ξαναπήρε διαφορά δύο τερμάτων (3-1) με την κεφαλιά του (αφύλαχτου) Χάμες σε εκτέλεση κόρνερ του Φορτούνη και ύστερα έπιασε δουλειά ο «νεοφερμένος» Κανός, στο ντεμπούτο του με την ομάδα του Πειραιά.

Στο 67ο λεπτό ο Ισπανός έγραψε το 4-1 με αριστερό πλασέ από πλάγια δεξιά και πανηγύρισε με αφιέρωση στη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα, με τον Γκορτσίλα να του δείχνει κίτρινη κάρτα προς αποθέωση της αυστηρότητας και της τυπικότητας, σε μια απόφαση αποδοκιμάστηκε από το κοινό...

Στο 74΄ ο Κανός κινήθηκε γρήγορα στην περιοχή, πρόλαβε τον Κοντογιάννη που τον ανέτρεψε και το πέναλτι μετέτρεψε σε γκολ για το 5-1, με πολύ άνεση, ο Χάμες, διαμορφώνοντας.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 90ό λεπτό ο Βαλμπουενά γράφοντας το 6-1, με τον Γάλλο να έχει σκοράρει και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, στο Αγρίνιο.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευστάθιος Γκορτσίλας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κανός - Μόρσεϊ, Λιάβας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Πασχαλάκης, Παπασταθόπουλος, Ρέτσος (57΄ Μπα), Ροντινέι, Ραμόν, Εμβιλά, Χουάνγκ (77΄ Κασάμι), Γκάρι Ροντρίγκες (57΄ Κανός), Φορτούνης (79΄ Ελ Αραμπί), Χάμες (77΄ Βαλμπουενά), Μπακαμπού.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κοντογιάννης, Λιάβας (69΄ Αποστολάκης), Λάρσον, Χουχούμης, Χατζηθεοδωρίδης (69΄ Μάρτενσον), Μλάντεν, Ντίας, Κολοβός (83΄ Μπουζούκης), Μόρσεϊ (78΄ Νταγκό), Ντουάρτε, Καρέλης (83΄ Ζοάο Πέδρο).

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννινα: Μπαράζ διαρρήξεων σε ναούς

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: Αποκλειστική συνέντευξη με την καταγγέλλουσα απόπειρα βιασμού (βίντεο)

Ρέθυμνο: Τσάντα με δεκάδες κιλά χασίς… έκανε ωτοστόπ