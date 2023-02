Πολιτισμός

ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Παραιτήθηκαν οι καθηγητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την παραίτησή τους υπέβαλλαν και οι καθηγητές του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, μετά την παραίτηση των συναδέλφων του στο Εθνικό και το ΚΘΒΕ.

Παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους οι καθηγητές του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, μετά τη συνέλευση που έκαναν τη Δευτέρα.

Η απόφασή τους ανακοινώθηκε κατά τη συνέλευση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, στο θέατρο Βεάκη.

Οι διδάσκουσες και οι διδάσκοντες του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας αντιδρούν στο προεδρικό διάταγμα, για το οποίο την περασμένη εβδομάδα παραιτήθηκαν οι καθηγητές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Τα ονόματα των διδασκόντων του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Διευθυντής σπουδών: Περικλής Μουστάκης

Διδάσκοντες:

Υποκριτική

Περικλής Μουστάκης

Νίκος Γιαλελής

Δημήτρης Ήμελλος

Γιώργος Ζαμπουλάκης

Δημήτρης Καραντζάς

Θάνος Παπακωνσταντίνου

Αγωγή Προφορικού Λόγου

Παρθενόπη Μπουζούρη

Μουσική

Κωνσταντίνα Μάντζαρη (Τραγούδι)

Σαβινα Γιαννάτου (Φωνητική Αυτοσχεδιασμοί-Ρυθμός και Γλώσσα)

Κίνηση – Χορός

Edy Lame

Όλγα Σπυράκη

Χρήστος Γιαννόπουλος

Δραματολογία

Δημήτρης Σιούτης

Ιστορία Θεάτρου και Ν. Λογοτεχνίας

Παναγιώτης Σκούρας

Ιστορία και Πρακτική Κινηματογράφου

Παναγιώτης Φαφούτης

Σκηνογραφία- Ενδυματολογία

Κέννυ ΜακΛέλλαν

Ειδήσεις σήμερα:

Κέρκυρα: “Μίλησαν” οι πινακίδες του αυτοκινήτου με τα οστά

Συνοριοφύλακες: Παρέμβαση Θεοδωρικάκου για εικονικά Σύμφωνα Συμβίωσης

Ο Γιάκουμπ Γιάνκτο δήλωσε ομοφυλόφιλος