Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Κτήριο ανασηκώθηκε και “προσγειώθηκε” πάνω σε αυτοκίνητα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτες εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ.



Απίστευτες εικόνες έφερε στην δημοσιότητα το τουρκικό κανάλι TRT Haber από την πόλη Αντιγιαμάν, μετά τον το φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ σε Τουρκία και Συρία.



Όσο περνούν οι ημέρες όλο και περισσότερα περιστατικά κακοτεχνιών και κατασκευαστικών λαθών έρχονται στο φως.

Μετά την πολυκατοικία που έγειρε και έπεσε στο πλάι και τα κτήρια με τους τοίχους που «δανείζονταν» από τα διπλανά, στην πόλη Αντιγιαμάν, είδαμε το σπίτι που «προσγειώθηκε» πάνω στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Αυτές οι εικόνες δείχνουν πόσο μεγάλη ήταν η δύναμη που δέχτηκαν οι κατασκευές, σε μια πόλη που είναι μία από τις πλέον σεισμοπαθείς στην Τουρκία.

Buyuk y?k?m?n fotograflar?...



Depremlerde en cok zarar goren kentlerden biri de Ad?yaman. Enkaz y?g?n?na donusen kentte yuzlerce bina y?k?ld?, pek cok arac y?k?lan binalar?n alt?nda kald?.https://t.co/Y8lyBeBAg3 pic.twitter.com/jfX4qlVUcb — TRT HABER (@trthaber) February 13, 2023

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι στην Τουρκία αναφέρουν ότι έχουν εκδοθεί 113 εντάλματα σύλληψης για τις κακοτεχνίες στα κτήρια που κατέρρευσαν στον σεισμό της Δευτέρας. Στην Τουρκία η οργή ξεχειλίζει για τους εργολάβους, που αψήφησαν τους αντισεισμικούς κανονισμούς, αλλά και για την κυβέρνηση Ερντογάν, που δεν τους περιφρούρησε. Πόλεις όπως η Ερζίν, είναι η εξαίρεση στον κανόνα της διαφθοράς.

Doctors from Israel continue providing medical care for victims of twin quakes in southern Turkiye https://t.co/zuiFTd6Le1 pic.twitter.com/l8N9Jqnchc — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 13, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert για αρπαγή 15χρονου

Άλκης Καμπανός: ο αστυνομικός, ο οδηγός και η οργή του πατέρα

ΗΠΑ - Μίσιγκαν: Φονική επίθεση σε πανεπιστημιούπολη (εικόνες)