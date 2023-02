Υγεία - Περιβάλλον

Κορυδαλλός - Γηροκομείο: Έδεσαν την γιαγιά στο κρεβάτι και της είπαν “ζήσεις – πεθάνεις… εδώ θα μείνεις”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η νέα καταγγελία από συγγενή υπερήλικης, για όσα αναφέρει ότι βίωσε στην δομή, στις λίγες εβδομάδες που έμεινε εκεί η 91χρονη. Τι απαντά η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. για τις καταγγελίες.

Σε καταγγελία για όσα βίωσε η γιαγιά της, την οποία άφησαν στο γηροκομείο του Κορυδαλλού, για το οποίο έχει διαταχθεί να σφραγιστεί και να απομακρυνθούν από αυτό όλοι οι τρόφιμοι, που διαβιούσαν υπό άθλιες συνθήκες και βασανιστήρια, προχώρησε μία γυναίκα, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου, «Πριν τρεις μήνες πήγαμε την γιαγιά μου στο εν λόγω γηροκομείο, αλλά την πήραμε μετά από 3 εβδομάδες. Είναι 91 ετών και έχει πλήρη επικοινωνία. Δεν επέτρεπαν την επικοινωνία μαζί της πρώτη εβδομάδα λόγω της καραντίνας για τον κορονοϊό, όπως μας είπαν, ενώ την δεύτερη εβδομάδα μας είπαν ότι δεν μπορούμε να την δούμε, για να συνηθίσει στο νέο περιβάλλον. Δεν της επέτρεπαν να έχει μαζί της κινητό τηλέφωνο ούτε κάποιο προσωπικό αντικείμενο ούτε καν μια φωτογραφία».

Όπως κατήγγειλε, όταν τελικώς απέκτησαν επαφή με την ηλικιωμένη, εκείνη περιέγραψε στην κόρη της ότι κάποια στιγμή την πλησίασε ένας άνδρας, την ρώτησε «εμένα με ξέρεις;», κι όταν εκείνη αποκρίθηκε αρνητικά, αφού την έδεσε στο κρεβάτι, της είπε «ζήσεις – πεθάνεις, εδώ θα μείνεις».

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ποιος ήταν ο άνδρας που της είπε και έκανε όλα τα παραπάνω, για να μην μιλήσει και ακουστεί, η γιαγιά έδειξε με τα μάτια της το γραφείο, όπου βρισκόταν ο ιδιοκτήτης του οίκου ευγηρίας, περιέγραψε η εγγονή της 91χρονης.

Επεσήμανε ακόμη ότι όταν πήγαν για να κάνουν καταγγελία για το γηροκομείο, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να μεταστρέψουν την άποψη τους, λέγοντας πως δεν υπήρξε ποτέ καμία καταγγελία για την δομή και ότι ήταν όλα καλά στο γηροκομείο, όπως ανέφερε.

Τέλος, η γυναίκα είπε ότι η 91χρονη είχε σημάδια στο κορμί της, τα οποία όμως αντιλήφθηκαν μετά από δύο εβδομάδες. Πλέον, η γιαγιά διαμένει σε άλλο οίκο φροντίδας ηλικιωμένων.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε για το θέμα και η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας,Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία σημείωσε ότι για το εν λόγω γηροκομείο έχουν γίνει επισήμως μόνο δύο καταγγελίες από το 2015 μέχρι σήμερα, σημειώνοντας ότι το 2016 έγινε έλεγχος και υποβλήθηκε η δικογραφία για την έρευνα στον εισαγγελέα.

«Αρμόδια για τον έλεγχο είναι η Περιφέρεια Αττικής, που από όσο ξέρω έκανε τακτικούς ελέγχους και έβγαλε και την απόφαση για το σφράγισμα του γηροκομείου», τόνισε η κ. Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι η Αστυνομία, από τις 19 Ιανουαρίου 2023, η Αστυνομία παρέχει συνδρομή στην Περιφέρεια Αττικής για να σφραγιστεί η δομή.

Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert για αρπαγή 15χρονου

Αγίου Βαλεντίνου: η ιστορία πίσω από τη γιορτή των ερωτευμένων

Άλκης Καμπανός: ο αστυνομικός, ο οδηγός και η οργή του πατέρα