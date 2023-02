Πολιτική

Κύρτσος για άρση ασυλίας: Πληρώνω τα χρέη μου, αλλά έχω στοχοποιηθεί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ευρωβουλευτής για τις οφειλές του από δάνεια, το τέταρτο αίτημα για άρση της ασυλίας του, αλλά και για τις υποκλοπές, στρέφοντας τα βέλη του προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τρίτη ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος, σχετικά με το αίτημα για άρση της ασυλίας του, που εστάλη στην Ευρωβουλή από τον Άρειο Πάγο, λόγω των οφειλών του προς τις τράπεζες, που πλησιάζουν το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Όπως είπε ο ευρωβουλευτής, «είμαι από τους μισούς μικρομεσαίους που έπεσαν έξω από την κρίση του 2010-2012. Δεν το έκρυψα ότι έχω χρέη ούτε όταν ήμουν για πρώτη φορά υποψήφιος ευρωβουλευτής με την ΝΔ».

«Είναι η 4η φορά που ζητείται η άρση της ασυλίας μου. Θέλω να πω η άρση ασυλίας δεν λέει και κάτι άλλο, πέραν του ότι είμαι στην διάθεση της Δικαιοσύνης για έρευνα. Το χρέος ήταν ρυθμισμένο, αλλά αυξήθηκε, γιατί πέρασαν πολλά χρέη επάνω μου, επειδή προσωποποιούνται πολλά χρέη στην Ελλάδα. Δεν γίνεται παρακράτηση της οφειλής από τον μισθό μου, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω στις Βρυξέλλες», είπε ο Γιώργος Κύρτσος.

Προσέθεσε ότι «Αν γίνει συζήτηση για τους συνεπείς δανειολήπτες, μπορώ να είμαι ένα παράδειγμα, γιατί μου πήραν την περιουσία μου για αυτά τα χρέη. Μου κάνει εντύπωση πως “ανεβάζει” η Κυβέρνηση το θέμα, την στιγμή που η ΝΔ χρωστάει 400 εκατομμύρια και θα πρέπει να δώσουν εκείνοι το καλό παράδειγμα. Το δικό μου χρέος είναι επιχειρηματικό, ενώ το χρέος της ΝΔ διπλασιάστηκε επί Μητσοτάκη».

«Διαφώνησα για λόγους πολιτικής και αμέσως ξεκίνησε ένας πόλεμος από το δίδυμο Μητσοτάκη - Δημητριάδη στο Μαξίμου. Όσο ανέβαινε η κόντρας μας, χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα, όπως οι υποκλοπές, για αυτό μίλησα για «Κράτος – παρακράτος» σε ότι αφορά τις υποκλοπές», συμπλήρωσε ο ευρωβουλευτής, προσθέτοντας ότι «για να παρακολουθήσουν τον Ανδρουλάκη ή εμένα, πρέπει να μας χαρακτηρίσουν ως επικίνδυνους για την εθνική ασφάλεια. Έχω ζητήσει να μου εξηγήσουν γιατί ήμουν κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια, όμως με τον νέο νόμο δεν υπάρχει περιθώριο ούτε να ενημερωθείς».

Ο κ. Κύρτσος είπε ακόμη «Πήγα στην ΑΔΑΕ και ζήτησα στοιχεία, τεκμηριώθηκε η παρακολούθηση και του κινητού μου τηλεφώνου, και του τηλεφώνου του σπιτιού μου και του τηλεφώνου του γραφείου μου, δηλαδή παρακολουθούσαν ακόμη και τι λέω με τα εγγόνια μου».

«Κάθε μήνα δίνω 4.000-5.000 ευρώ από την αποζημίωση μου, έχω δώσει και τα ακίνητα μου αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Δεν αισθάνομαι απολογούμενος, όμως είναι απαράδεκτο να σηκώνει το θέμα η ΝΔ, που χρωστάει 400 εκατομμύρια και δεν έχει καν ρύθμιση», υποστήριξε ο ευρωβουλευτής.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: ο αστυνομικός, ο οδηγός και η οργή του πατέρα

Κορυδαλλός - Γηροκομείο: Έδεσαν την γιαγιά στο κρεβάτι και της είπαν “ζήσεις – πεθάνεις… εδώ θα μείνεις”

Missing Alert για αρπαγή 15χρονου