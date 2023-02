Κοινωνία

Κλοπές σε κοσμηματοπωλεία: Παρίσταναν τους πελάτες και “ξάφριζαν” πανάκριβα ρολόγια

Εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις κλοπών. Πώς κατάφερναν να ξεγελούν τους καταστηματάρχες.

Εξιχνιάστηκαν, από το Τμήμα Εγκλημάτων Δίωξης κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 4 περιπτώσεις κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης, τετελεσμένη και σε απόπειρες, από κοσμηματοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας.



Ταυτοποιήθηκαν 2 αλλοδαποί, 46 και 42 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή και επισταμένη έρευνα της επιληφθείσας προανακριτικά υπηρεσίας και σε συνεργασία με τις διεθνείς διωκτικές Αρχές, η δράση τους τον τελευταίο καιρό εκτείνεται τόσο σε καταστήματα της Αθήνας, όσο και σε κοσμηματοπωλεία σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (Βουλγαρία, Γερμανία, Σλοβενία, Τσεχία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Αυστρία).

Όσον αφορά τη μεθοδολογία που ακολουθούσαν οι κατηγορούμενοι, κατόπτευαν το κατάστημα που είχαν στοχοποιήσει, εισέρχονταν σε αυτό ως πελάτες και έπειθαν τους υπαλλήλους να τους παρουσιάσουν ακριβά ρολόγια.

Στη συνέχεια, αφού επέλεγαν να δοκιμάσουν ένα ρολόι, τεχνηέντως αφαιρούσαν ένα άλλο και αποχωρούσαν, αφήνοντας ως εγγύηση χρηματικό ποσό, πάντα σε λίρες Αγγλίας, με το πρόσχημα ότι θα επανέλθουν για να φέρουν το υπόλοιπο χρηματικό ποσό που απαιτούνταν για να αγοράσουν το επιδειχθέν ρολόι.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιασθεί 4 περιπτώσεις κλοπών σε κοσμηματοπωλεία στην Αθήνα, τρεις απόπειρες και μία τετελεσμένη, όπου αφαίρεσαν ρολόι αξίας 37.900 ευρώ, ενώ η εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις ερευνάται.



Η σχηματισθείσα δικογραφία υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου εκδοθούν εντάλματα σύλληψης, τόσο εθνικά όσο και διεθνή.

