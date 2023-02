Οικονομία

Μητσοτάκης: Αδιαπραγμάτευτη η μετάβαση στην “πράσινη” ενέργεια

Τον νέο σταθμό παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα 5» επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός. Τι δήλωσε νωρίτερα από την Φλώρινα.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το πρωί τον νέο σταθμό παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα 5», στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.



«Είναι ένα πολύ σπουδαίο, ένα πολύ σημαντικό έργο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, για τη ΔΕΗ, ένα έργο με σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία», τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. «Η μονάδα αυτή θα αποτελέσει στο μέλλον μονάδα στρατηγικής εφεδρείας για τη χώρα, αλλά είναι μία μονάδα η οποία θα έλεγα ότι κλείνει έναν κύκλο σχεδόν 70 ετών παρουσίας της ΔΕΗ εδώ στην περιοχή της Πτολεμαΐδας. Θα λειτουργεί για πολλά χρόνια ακόμα με αυτήν την μορφή και θα εξακολουθεί βέβαια να δίνει και δουλειές για πολλά χρόνια ακόμα, όχι μόνο στους εργαζόμενους στη μονάδα, αλλά και σε όσους εργάζονται στα ορυχεία τα οποία θα τροφοδοτούν τη μονάδα αυτή με λιγνίτη».



«Η στρατηγική της μετάβασης προς ένα πράσινο μέλλον είναι δεδομένη και θα έλεγα ότι είναι και αδιαπραγμάτευτη. Αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημασία που αποδίδουμε στην στρατηγική επάρκεια της χώρας σε καύσιμα τα οποία είναι εγχώρια», επισήμανε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τη διοίκηση της εταιρείας για την εξυγίανσή της και τη συμμετοχή της στην πράσινη μετάβαση: «Είναι μια στρατηγική η οποία υπηρετείται σήμερα και από την ίδια τη ΔΕΗ η οποία κάνει με τη σειρά της τη δική της μετάβαση προς ένα πιο πράσινο μέλλον, επενδύοντας σημαντικά σε μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο το οποίο κατασκευάζεται κοντά σε αυτή τη μονάδα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.





«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εξηγήσω εδώ, στη Δυτική Μακεδονία, τι θα σήμαινε για την τοπική οικονομία μια ενδεχόμενη χρεοκοπία της ΔΕΗ, πέραν από τις καταστροφικές επιπτώσεις που θα είχε συνολικά για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Αυτό το ενδεχόμενο όχι μόνο το αποτρέψαμε, αλλά καταφέραμε πραγματικά κάτι πολύ εντυπωσιακό, προσθέτοντας κεφάλαια στη ΔΕΗ και δίνοντάς της την δυνατότητα σήμερα να μπορεί να συζητάει και σημαντικές επενδύσεις εκτός Ελλάδος», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.



«Πτολεμαΐδα 5»: 43% περισσότερη ενέργεια με 7% λιγότερο καύσιμο



Η «Πτολεμαΐδα 5», ισχύος 660 MW, είναι η πιο σύγχρονη και αποδοτική λιγνιτική μονάδα που διαθέτει η Ελλάδα. Χάρη στην αξιοποίηση των βέλτιστων τεχνολογιών στον σχεδιασμό της είναι ικανή να ανταγωνιστεί μονάδες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, με τις ελάχιστες δυνατές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ μπορεί να παράγει 43% περισσότερη ενέργεια με 7% λιγότερη κατανάλωση καυσίμου.



Η νέα μονάδα θα συμβάλλει στη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας, ειδικά δεδομένων των προκλήσεων στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δίχως να επηρεάζεται η σταθερή υλοποίηση της πράσινης μετάβασης.





Με τη λειτουργία της «Πτολεμαΐδας 5» δημιουργούνται 800 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή, ενώ στην κατασκευή της απασχολήθηκαν 2.000 άτομα και συμμετείχαν περισσότερες από 100 ελληνικές επιχειρήσεις.



Η μονάδα διανύει περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και αναμένεται να ενταχθεί πλήρως στο δίκτυο εντός των επόμενων τριών μηνών, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να παρέχει θερμική ενέργεια για την τηλεθέρμανση της πόλης της Πτολεμαΐδας.





«Η ανάπτυξη της οικονομίας μας, επιτρέπει τη στήριξη των συμπολιτών μας»



Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Φλώρινα, όπου τον υποδέχτηκαν πολίτες και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας.



«Είμαι υπερήφανος, φίλες και φίλοι, διότι οι κεντρικές μας προεκλογικές δεσμεύσεις, όπως παρουσιάστηκαν και εδώ από εμένα στη Δυτική Μακεδονία, υλοποιήθηκαν. Σας είχα πει προεκλογικά κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα: σας είχα πει ότι θα μειώσω τους φόρους που σας έβαλε ο Τσίπρας όταν τσάκισε τη μεσαία τάξη και τους μείωσα. Σας είχα πει ότι θα ξανακάνω την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και θα δημιουργήσουμε πολλές νέες θέσεις εργασίας και το πετύχαμε», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Ειδικά εδώ, για τη Δυτική Μακεδονία, ξέρετε ότι έδωσα μεγάλο αγώνα στις Βρυξέλλες, προκειμένου να εξασφαλίσουμε πρόσθετους πόρους για να κάνουμε πράξη το σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Η Κοζάνη και η Φλώρινα είναι σήμερα οι περιοχές εκείνες οι οποίες είναι δυνητικά οι πιο ωφελημένες σε επίπεδο επιδοτήσεων για να μπορέσουν να προσελκύσουν νέες επενδύσεις και να κρατήσουμε εδώ τα νέα παιδιά, τα οποία θέλουν να μείνουν στον τόπο τους, να ζήσουν και να προκόψουν εδώ. Και είχα την ευκαιρία χθες να παρουσιάσω στην Κοζάνη ένα συνολικό σχέδιο ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για το πως αντιλαμβανόμαστε το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Και νομίζω, ότι εδώ -το ξέρετε εσείς στη Φλώρινα- έγιναν πολλά πράγματα για τον τόπο σας, πολλά περισσότερα από όσα είχαν γίνει εδώ και πολύ καιρό», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.





«Εάν η οικονομία δεν είχε την απόδοση αυτή την οποία έχει -θέλω να θυμίσω ότι σήμερα είμαστε μια από τις οικονομίες που αναπτύσσεται με τους πιο γρήγορους ρυθμούς στην ευρωζώνη- δεν θα είχαμε σήμερα την οικονομική δυνατότητα να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας. Αυτή η δημοσιονομική δυνατότητα την οποία έχουμε είναι το προϊόν της ανάπτυξης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Στο πλαίσιο της περιοδείας του ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης το κτήμα οινοπαραγωγής «Άλφα», όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για τα στάδια παραγωγής των 14 ποικιλιών κρασιού που παράγονται.



Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν στην περιοδεία του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, o Υφυπουργός αρμόδιος για τις Μεταφορές και βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου, οι βουλευτές Κοζάνης της ΝΔ Στάθης Κωνσταντινίδης, Παρασκευή Βρυζίδου και Γιώργος Αμανατίδης, ο βουλευτής Φλώρινας της ΝΔ Γιάννης Αντωνιάδης, ο βουλευτής Καστοριάς της ΝΔ Ζήσης Τζηκαλάγιας και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης.

Πέρκα : «Οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τον κ. Μητσοτάκη»

Σε δήλωσή της η αναπληρώτρια Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Πέτη Πέρκα σχετικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Φλώρινα, αναφέρει: «Με περίσσεια θράσους ο κ. Μητσοτάκης εξαγγέλλει για πολλοστή φορά έργα, πόρους και ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία που εδώ και τριάμισι χρόνια βιώνει την ανεργία, τη φτωχοποίηση, την ερημοποίηση, απόρροια της βίαιης, άδικης και χωρίς σχεδιασμό απολιγνιτοποίησης. Όσο για την Πτολεμαΐδα 5 αφού την εγκαινίασε με μεγάλη καθυστέρηση παραδέχθηκε σήμερα ότι δεν έχει κανένα σχέδιο για την επόμενη μέρα. Οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τον κ. Μητσοτάκη. Μόνη λύση η πολιτική αλλαγή».

